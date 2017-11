сегодня



Концертный альбом LINKIN PARK выйдет в декабре LINKIN PARK выпустят концертный альбом "One More Light Live" 15 декабря. В работу войдут 16 песен, записанные в ходе мирового турне в поддержку альбома "One More Light".



Трек-лист:



01. Talking To Myself

02. Burn It Down

03. Battle Symphony

04. New Divide

05. Invisible

06. Nobody Can Save Me

07. One More Light

08. Crawling

09. Leave Out All The Rest

10. Good Goodbye (feat. Stormzy)

11. What I've Done

12. In The End

13. Sharp Edges

14. Numb

15. Heavy

16. Bleed It Out















