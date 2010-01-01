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*Robert Plant*



16 ноя 2017 : 		 ROBERT PLANT рассказал о новом альбоме

8 ноя 2017 : 		 ROBERT PLANT получит награду

27 сен 2017 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и CHRISSIE HYNDE

18 авг 2017 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

16 мар 2017 : 		 ROBERT PLANT впервые целиком исполнил "Kashmir" без Page'a

1 мар 2017 : 		 Фрагмент выступления ROBERT PLANT

22 янв 2017 : 		 ROBERT PLANT на новом альбоме FAIRPORT CONVENTION

18 окт 2016 : 		 Видео полного выступления ROBERT PLANT

15 окт 2016 : 		 ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN

13 окт 2016 : 		 ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN

12 окт 2016 : 		 Концертное видео ROBERT PLANT

22 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT

3 май 2016 : 		 ROBERT PLANT выступил с DEBORAH BONHAM

14 дек 2015 : 		 ROBERT PLANT записал кавер-версию ELBOW

27 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ROBERT'a PLANT'a

6 ноя 2015 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

17 сен 2015 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT

1 июл 2015 : 		 ROBERT PLANT сыграл самого себя

25 июн 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT

10 июн 2015 : 		 ROBERT PLANT страдает от ларингита

23 мар 2015 : 		 ROBERT PLANT присоединился на сцене к JACK WHITE

3 мар 2015 : 		 Винил от ROBERT PLANT'a

12 янв 2015 : 		 ROBERT PLANT о прошлом и будущем

9 янв 2015 : 		 ROBERT PLANT пояснил своё нежелание вновь петь в LED ZEPPELIN

10 окт 2014 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT

11 сен 2014 : 		 ROBERT PLANT: «Я хотел бы записаться с JACK'ом WHITE'ом»

4 сен 2014 : 		 ROBERT PLANT призывает JIMMY PAGE'a заняться музыкой

24 авг 2014 : 		 Короткометржка от ROBERT PLANT

7 авг 2014 : 		 Концертное видео ROBERT PLANT

30 июн 2014 : 		 ROBERT PLANT исполнил новую песню

24 июн 2014 : 		 Новый альбом ROBERT'a PLANT'a выйдет в сентябре

2 май 2014 : 		 ROBERT PLANT на NONESUCH RECORDS

19 мар 2014 : 		 ROBERT PLANT не приедет в Россию

16 июн 2013 : 		 DAVID COVERDALE хочет помириться с ROBERT'ом PLANT'ом

8 июн 2013 : 		 ROBERT PLANT: 'Мой голос больше не похож на завывания кастрата'

24 май 2013 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT And SENSATIONAL SHAPE SHIFTERS

16 май 2013 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT And SENSATIONAL SHAPE SHIFTERS

8 май 2013 : 		 ROBERT PLANT попросил суд оградить его от назойливой поклонницы

29 апр 2013 : 		 ROBERT PLANT принял участие в записи нового сингла PATTY GRIFFIN

25 мар 2013 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT

15 мар 2013 : 		 Осенью выйдет биография ROBERT'a PLANT'a

17 дек 2012 : 		 ROBERT PLANT присоединился на сцене к PATTY GRIFFIN

14 дек 2012 : 		 ROBERT PLANT хочет "немного отдохнуть"

6 июл 2012 : 		 Фрагмент нового DVD ROBERT PLANT & The Band Of Joy

26 июн 2012 : 		 Фрагмент нового DVD ROBERT PLANT & The Band Of Joy

6 июн 2012 : 		 Детали концертного релиза ROBERT PLANT & The Band Of Joy

24 фев 2012 : 		 ROBERT PLANT представит новую группу на фестивале WOMAD

15 окт 2011 : 		 ROBERT PLANT получил новую награду

29 сен 2011 : 		 ROBERT PLANT объединил усилия с тенором

26 июн 2011 : 		 Новый DVD ROBERT PLANT'a выйдет в августе

22 июн 2011 : 		 ROBERT PLANT получит новую награду

24 май 2011 : 		 ROBERT PLANT номинирован на AMERICANA HONORS & AWARDS

9 фев 2011 : 		 ROBERT PLANT выпустит новый сингл

6 фев 2011 : 		 Видео с выступления ROBERT'a PLANT'a в "Late Show With David Letterman"

24 янв 2011 : 		 ROBERT PLANT заявил, что новый альбом BAND OF JOY будет содержать оригинальный материал

14 янв 2011 : 		 ROBERT PLANT номинирован на BRIT AWARD

2 ноя 2010 : 		 Доступно выступление ROBERT'a PLANT'a

24 сен 2010 : 		 ROBERT PLANT сказал, что BAND OF JOY скоро начнут сочинять новый материал

23 сен 2010 : 		 Шоу в Нью-Йорке ROBERT'a PLANT'a доступно для прослушивания

9 сен 2010 : 		 Новый альбом ROBERT'a PLANT'a доступен для прослушивания

5 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома ROBERT'a PLANT'a

31 авг 2010 : 		 ROBERT PLANT завязывает с рок-музыкой

5 авг 2010 : 		 Новое видео от ROBERT'a PLANT'a

3 авг 2010 : 		 Качественное видео с выступления ROBERT PLANT And BAND OF JOY

17 июл 2010 : 		 ROBERT PLANT отыграл первый концерт с BAND OF JOY

4 июн 2010 : 		 ROBERT PLANT представил новый альбом

28 мар 2010 : 		 ROBERT PLANT и BAND OF JOY планируют турне

15 фев 2010 : 		 ROBERT PLANT работает над сольным альбомом

25 ноя 2009 : 		 ROBERT PLANT отправился в студию с известным продюсером

11 фев 2009 : 		 ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS получили 5 Грэмми

28 авг 2006 : 		 ROBERT PLANT: Бокс-сет "NIne Lives" выйдет в ноябре

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ROBERT PLANT рассказал о новом альбоме

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ROBERT PLANT & SENSATIONAL SPACE SHIFTERS начали свой тур 16 ноября в Плимуте, Англия. Как сообщает The Pulse Of Radio, Plant рассказал о новых песнях в "PBS NewsHour": «Ну, было много приготовлений и много, полагаю, вы, скорее всего назовёте это поиском себя, попыткой понять, что такое драгоценное время не будет потрачено впустую на это путешествие... И это нечто большее. Есть куда двигаться, и это небольшой сюрприз».

10 декабря исполнится 10 лет с момента реюнион-концерта LED ZEPPELIN, состоявшегося в 2007 году в Лондоне. Plant вспомнил славные деньки с группой, когда они колесили по свету: «В те дни группы, знаете, едва вышли из подросткового возраста, и парни, с которыми я играл, были потрясающими музыкантами. Было много энергии, экспрессии, иногда ярость. В той среде всё было настолько утрированным, но это всё длилось столько, сколько длилось. И потом это — для меня — просто растворилось».

Plant сказал, что у группы не было нормального планирования деятельности перед тем, как она распалась: «Мы не знали, что нам делать в масштабах Земли. Мы просто выступали, и концерты становились всё масштабнее, и аудитория всё больше, и мы всё сильнее отрывались. И быть тем парнем, который находится на передовой, как я это называю, в качестве вокалиста, было довольно трудно, довольно тяжело... Я больше не ношу женские блузки, но я всё ещё отчаянно переключаюсь на ту музыку, которая меня окружает. Я думаю, что в ZEPPELIN я выдохся. Сейчас интересно на это смотреть. Мне просто интересно, как себя чувствовал тот парень в конце вечера, когда я смотрю на него».

ROBERT PLANT Talks New Album And LED ZEPPELIN Glory Days



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