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ROBERT PLANT рассказал о новом альбоме ROBERT PLANT & SENSATIONAL SPACE SHIFTERS начали свой тур 16 ноября в Плимуте, Англия. Как сообщает The Pulse Of Radio, Plant рассказал о новых песнях в "PBS NewsHour": «Ну, было много приготовлений и много, полагаю, вы, скорее всего назовёте это поиском себя, попыткой понять, что такое драгоценное время не будет потрачено впустую на это путешествие... И это нечто большее. Есть куда двигаться, и это небольшой сюрприз».



10 декабря исполнится 10 лет с момента реюнион-концерта LED ZEPPELIN, состоявшегося в 2007 году в Лондоне. Plant вспомнил славные деньки с группой, когда они колесили по свету: «В те дни группы, знаете, едва вышли из подросткового возраста, и парни, с которыми я играл, были потрясающими музыкантами. Было много энергии, экспрессии, иногда ярость. В той среде всё было настолько утрированным, но это всё длилось столько, сколько длилось. И потом это — для меня — просто растворилось».



Plant сказал, что у группы не было нормального планирования деятельности перед тем, как она распалась: «Мы не знали, что нам делать в масштабах Земли. Мы просто выступали, и концерты становились всё масштабнее, и аудитория всё больше, и мы всё сильнее отрывались. И быть тем парнем, который находится на передовой, как я это называю, в качестве вокалиста, было довольно трудно, довольно тяжело... Я больше не ношу женские блузки, но я всё ещё отчаянно переключаюсь на ту музыку, которая меня окружает. Я думаю, что в ZEPPELIN я выдохся. Сейчас интересно на это смотреть. Мне просто интересно, как себя чувствовал тот парень в конце вечера, когда я смотрю на него».







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