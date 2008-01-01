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DAVE GROHL присоединился к GUNS N' ROSES во время выстпления 14 ноября в BOK Center (Tulsa, Oklahoma) Dave Grohl (FOO FIGHTERS, NIRVANA) присоединился на сцене к GUNS N' ROSES. Видео можно увидеть ниже.















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