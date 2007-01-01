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Новый альбом KAMELOT выйдет весной следующего года KAMELOT опубликовали следующее сообщение:



«Вау, финал тура Haven просто эпический! Россия, Греция и Израиль были невероятными. Полные залы, отличные фэны, просто удовольствие выступать перед такой потрясающей аудиторией! Мы скоро вернёмся!



Нация Kamelot, оставайтесь на связи, ведь впереди захватывающие времена. Новый альбом уже на подходе, он выйдет весной 2018 года. Скоро будет много хороших новостей, включая новые даты выступления в новом туре. Следите за обновлениями! Заходите на нашу страницу за подробной информацией, уже анонсировано североамериканское турне.



Спасибо открывающим группам Kobra And The Lotus и Sunburst, приглашённым вокалистам Kobra Paige, Polina Psycheya и Hel Pyre за то, что вы были с нами в этом туре. Вы офигенные! Большое спасибо нашей команде, их работа незабываема!



Скоро вернёмся к работе над новым альбомом. Всё пучком, увидимся!»

















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