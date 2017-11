сегодня



Сборник лучших хитов TOTO выйдет в феврале TOTO анонсировали выпуск сборника своих лучших хитов под названием "40 Trips Around The Sun" 9 февраля на Legacy Recordings.



В альбом войдут 17 треков, среди которых будет три ранее не представленные композиции: "Spanish Sea", "Alone" и "Struck By Lightning", а также ремастированные версии класических треков, над которыми поработали Elliot Scheiner & Gavin Lurssen с командой. Предзаказ можно оформить здесь.



Трек-лист:



"Alone"

"Spanish Sea"

"I'll Supply The Love"

"I'll Be Over You"

"Stranger In Town"

"99"

"Struck By Lightning"

"Pamela"

"Afraid Of Love"

"I Won't Hold You Back"

"Jake To The Bone"

"Stop Loving You"

"Lea"

"Hold The Line"

"George Porgy"

"Rosanna"

"Africa"











+1 -1









просмотров: 229