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*Toto*



16 ноя 2017 : 		 Сборник лучших хитов TOTO выйдет в феврале

15 июн 2017 : 		 TOTO планируют юбилей

9 мар 2017 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR почтил память Джеффа Поркаро

9 апр 2016 : 		 Основатель TOTO выпустит свой первый сольный альбом

17 мар 2015 : 		 Скончался басист TOTO Mike Porcaro

5 мар 2015 : 		 Новая песня TOTO

18 фев 2015 : 		 Новая песня TOTO

5 фев 2015 : 		 Новое видео TOTO

11 янв 2015 : 		 Новый альбом TOTO выйдет в марте

8 май 2014 : 		 Фрагмент нового концертного релиза TOTO

21 мар 2014 : 		 Концертный релиз TOTO выйдет в апреле

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Сборник лучших хитов TOTO выйдет в феврале

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TOTO анонсировали выпуск сборника своих лучших хитов под названием "40 Trips Around The Sun" 9 февраля на Legacy Recordings.

В альбом войдут 17 треков, среди которых будет три ранее не представленные композиции: "Spanish Sea", "Alone" и "Struck By Lightning", а также ремастированные версии класических треков, над которыми поработали Elliot Scheiner & Gavin Lurssen с командой. Предзаказ можно оформить здесь.

Трек-лист:

"Alone"
"Spanish Sea"
"I'll Supply The Love"
"I'll Be Over You"
"Stranger In Town"
"99"
"Struck By Lightning"
"Pamela"
"Afraid Of Love"
"I Won't Hold You Back"
"Jake To The Bone"
"Stop Loving You"
"Lea"
"Hold The Line"
"George Porgy"
"Rosanna"
"Africa"

TOTO - New Greatest Hits Package To Include Three New Songs,




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