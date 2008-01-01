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*The Poodles*



16 ноя 2017 : 		 Новое видео THE POODLES

27 окт 2017 : 		 Новый сингл THE POODLES

23 июн 2017 : 		 Видео полного выступления THE POODLES

22 апр 2015 : 		 Новое видео THE POODLES

26 мар 2015 : 		 Новый альбом THE POODLES доступен для прослушивания

31 янв 2015 : 		 THE POODLES выпустят новый альбом в марте

21 сен 2013 : 		 Новое видео THE POODLES

28 апр 2013 : 		 Семпл новой песни THE POODLES

23 апр 2013 : 		 Новое видео THE POODLES

6 апр 2013 : 		 Новая песня THE POODLES

19 мар 2013 : 		 Новый альбом THE POODLES выйдет в мае

4 сен 2012 : 		 THE POODLES начнут запись в феврале

29 мар 2012 : 		 Сольная работа вокалиста THE POODLES выйдет в июне

3 фев 2012 : 		 Вокалист THE POODLES выпускает сольный альбом

30 сен 2011 : 		 THE POODLES отменили европейский тур

30 апр 2011 : 		 THE POODLES номер 1!

21 апр 2011 : 		 Новое видео THE POODLES

4 мар 2011 : 		 Трейлер нового альбома THE POODLES

18 фев 2011 : 		 Новое видео THE POODLES

31 дек 2010 : 		 THE POODLES об итогах года

20 дек 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома THE POODLES

7 окт 2010 : 		 THE POODLES о смерти вокалиста GOTTHARD

26 сен 2010 : 		 THE POODLES выпускают CD и DVD

26 авг 2010 : 		 THE POODLES на FRONTIERS RECORDS

7 янв 2010 : 		 THE POODLES: "2009 ушел, да здравствует 2010!'

17 ноя 2009 : 		 THE POODLES отменили турне по Европе

3 ноя 2009 : 		 THE POODLES снова в турне

14 сен 2009 : 		 Новое видео THE POODLES

10 июл 2009 : 		 THE POODLES подписали контракт с BLISTERING RECORDS

15 май 2009 : 		 Семплы с нового альбома THE POODLES

1 мар 2009 : 		 THE POODLES опубликовали новый сингл

9 фев 2009 : 		 THE POODLES выпустят новый сингл в феврале

12 сен 2008 : 		 THE POODLES засядут в студии осенью

10 июн 2008 : 		 THE POODLES объявили нового гитариста

8 дек 2006 : 		 THE POODLES подписали контракт с AFM RECORDS

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Новое видео THE POODLES

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THE POODLES опубликовали своё новое видео на кавер-версию DEPECHE MODE "It's No Good" — это второй сингл из нового альбома "Prisma", который появится на физических носителях и в цифровом виде в начале 2018 года.

THE POODLES Debut Music Video For Cover Of DEPECHE MODE's




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