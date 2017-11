сегодня



Новое видео THE POODLES THE POODLES опубликовали своё новое видео на кавер-версию DEPECHE MODE "It's No Good" — это второй сингл из нового альбома "Prisma", который появится на физических носителях и в цифровом виде в начале 2018 года.











