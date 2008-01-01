Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
У гитариста METALLICA уже больше 500 идей
[27]
Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го»
[24]
IRON MAIDEN начнут с Эстонии
[22]
OZZY OSBOURNE объявил о прощальном туре
[17]
Видео с концерта STONE SOUR в Москве
[14]
все новости группы
The Poodles
16 ноя 2017
:
Новое видео THE POODLES
27 окт 2017
:
Новый сингл THE POODLES
23 июн 2017
:
Видео полного выступления THE POODLES
22 апр 2015
:
Новое видео THE POODLES
26 мар 2015
:
Новый альбом THE POODLES доступен для прослушивания
31 янв 2015
:
THE POODLES выпустят новый альбом в марте
21 сен 2013
:
Новое видео THE POODLES
28 апр 2013
:
Семпл новой песни THE POODLES
23 апр 2013
:
Новое видео THE POODLES
6 апр 2013
:
Новая песня THE POODLES
19 мар 2013
:
Новый альбом THE POODLES выйдет в мае
4 сен 2012
:
THE POODLES начнут запись в феврале
29 мар 2012
:
Сольная работа вокалиста THE POODLES выйдет в июне
3 фев 2012
:
Вокалист THE POODLES выпускает сольный альбом
30 сен 2011
:
THE POODLES отменили европейский тур
30 апр 2011
:
THE POODLES номер 1!
21 апр 2011
:
Новое видео THE POODLES
4 мар 2011
:
Трейлер нового альбома THE POODLES
18 фев 2011
:
Новое видео THE POODLES
31 дек 2010
:
THE POODLES об итогах года
20 дек 2010
:
Название и трек-лист нового альбома THE POODLES
7 окт 2010
:
THE POODLES о смерти вокалиста GOTTHARD
26 сен 2010
:
THE POODLES выпускают CD и DVD
26 авг 2010
:
THE POODLES на FRONTIERS RECORDS
7 янв 2010
:
THE POODLES: "2009 ушел, да здравствует 2010!'
17 ноя 2009
:
THE POODLES отменили турне по Европе
3 ноя 2009
:
THE POODLES снова в турне
14 сен 2009
:
Новое видео THE POODLES
10 июл 2009
:
THE POODLES подписали контракт с BLISTERING RECORDS
15 май 2009
:
Семплы с нового альбома THE POODLES
1 мар 2009
:
THE POODLES опубликовали новый сингл
9 фев 2009
:
THE POODLES выпустят новый сингл в феврале
12 сен 2008
:
THE POODLES засядут в студии осенью
10 июн 2008
:
THE POODLES объявили нового гитариста
8 дек 2006
:
THE POODLES подписали контракт с AFM RECORDS
сегодня
Новое видео
THE POODLES
THE POODLES опубликовали своё новое видео на кавер-версию DEPECHE MODE "It's No Good" — это второй сингл из нового альбома "Prisma", который появится на физических носителях и в цифровом виде в начале 2018 года.
+1
-3
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 384
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).