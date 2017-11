сегодня



Переиздания FATES WARNING выйдут зимой 12 января на Metal Blade состоится выпуск переизданий двух альбомов FATES WARNING, "Perfect Symmetry" (1989) и "Parallels" (1991). Новый мастеринг под винил сделал Patrick W. Engel. Винил выйдет с двухсторонним постером 60 на 60, а диджипак версии будет укомплектованы пятью бонус-треками.



"Parallels" "Originals Series" LP reissue



* 180g Black Vinyl

* wine-red marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

* clear light salmon col. vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

* ochre brown marbled vinyl (US exclusive - ltd. 500)



"Perfect Symmetry" "Originals Series" LP reissue



* 180g Black Vinyl

* white/black marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

* clear lavender marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

* violet blue marbled vinyl (US exclusive - ltd. 500)



"Parallels" CD track listing:



01. Leave The Past Behind

02. Life In Still Water

03. Eye To Eye

04. The Eleventh Hour

05. Point Of View

06. We Only Say Goodbye

07. Don't Follow Me

08. The Road Goes On Forever

09. Leave The Past Behind (Demo)*

10. Eye To Eye (Demo)*

11. Eleventh Hour (Demo)*

12. Point Of View (Demo)*

13. Don't Follow Me (Demo)*



* Bonus tracks (pre-production demos, mastered by Brad Vance)



"Perfect Symmetry" CD track listing:



01. Part Of The Machine

02. Through Different Eyes

03. Static Acts

04. A World Apart

05. At Fate's Hands

06. The Arena

07. Chasing Time

08. Nothing Left To Say

09. Part Of The Machine (Demo)*

10. Through Different Eyes (Demo)*

11. Static Acts (Demo)*

12. The Arena (Demo)*

13. Nothing Left To Say (Demo)*



* Bonus tracks (pre-production demos recorded February 1989 at Silver Cloud Recording, Burbank, California)















