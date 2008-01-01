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Тизер нового видео PANTERA Бывший вокалист PANTERA Philip Anselmo опубликовал тизер к долгожданному четвертому домашнему видео группы. Последний подобный релиз, "3: Watch It Go", выходил в 1997 году на видеокассете.







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