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*Pantera*



17 ноя 2017 : 		 Тизер нового видео PANTERA

3 ноя 2017 : 		 Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA

28 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA

29 сен 2017 : 		 Нереализованный материал DIMEBAG выйдет осенью

27 окт 2016 : 		 Визуальная история PANTERA

12 окт 2016 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2016 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

21 авг 2016 : 		 Бывший басист PANTERA планирует выпуск сольного альбома

13 авг 2016 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

12 авг 2016 : 		 Вокалист HELLYEAH: «PANTERA не соберутся вместе»

13 июл 2016 : 		 Мог бы ZAKK WYLDE стать гитаристом PANTERA?

29 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик PANTERA о Кристине Гримми

12 июн 2016 : 		 Музыканты PANTERA призывают "что-то предпринять" по следам трагедии в Орландо

8 апр 2016 : 		 Семья Майкла Джексона обеспокоена тем, что его дочь Пэрис встречается с парнем, у которого расистская татуировка в стиле PANTERA

1 фев 2016 : 		 Подруга Даймбэга отреагировала на слова лидера MACHINE HEAD

17 дек 2015 : 		 Рассказ о бокс-сете PANTERA

10 дек 2015 : 		 Рождественский свитер PANTERA

6 ноя 2015 : 		 Вокалист PANTERA вспоминает о концерте в Москве

11 окт 2015 : 		 PANTERA на фортепиано

1 окт 2015 : 		 Два сборника PANTERA выйдет осенью

2 сен 2015 : 		 Носки исполняют PANTERA

2 мар 2015 : 		 Металлист надругался над могилой гитариста PANTERA

5 фев 2015 : 		 MAX CAVALERA исполняет PANTERA

17 янв 2015 : 		 Видео с выступления участников PANTERA

30 дек 2014 : 		 Редкий трек с участием гитариста PANTERA

29 дек 2014 : 		 VINNIE PAUL: «PANTERA сейчас крута как никогда»

29 дек 2014 : 		 ZAKK WYLDE о возможном реюнионе PANTERA

28 дек 2014 : 		 Пастор из Аризоны обвиняет в богохульстве "сатанинскую" группу PANTERA

9 дек 2014 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH вспоминает гитариста PANTERA

20 ноя 2014 : 		 9-месячный ребенок играет PANTERA

30 сен 2014 : 		 PHILIP ANSELMO, REX BROWN, SCOTT IAN, CHRIS BRODERICK исполнили классику PANTERA

24 май 2014 : 		 PHILIP ANSELMO, REX BROWN, ZAKK WYLDE исполнили PANTERA

7 апр 2014 : 		 REX BROWN научит играть песни PANTERA

19 мар 2014 : 		 Концертная запись PANTERA 1994 года

23 янв 2014 : 		 'Far Beyond Driven: 20th Anniversary Edition' PANTERA выйдет в марте

26 авг 2013 : 		 PHILIP ANSELMO о переиздании "Far Beyond Driven" PANTERA

10 июл 2013 : 		 VINNIE PAUL: «Вернется ли PANTERA без Даймбэга? Никогда».

3 май 2013 : 		 Музыканты группы PANTERA посвятили свое выступление Джеффу Ханнеману

25 мар 2013 : 		 Бывший басист PANTERA готов к дружественным отношениям с Vinnie Paul'ом

20 мар 2013 : 		 Новое интервью бывшего басиста PANTERA

19 мар 2013 : 		 REX BROWN о возможности реюниона PANTERA: «Я никогда не говорю никогда»

11 мар 2013 : 		 Бывший басист PANTERA рассказал о своей автобиографии

1 мар 2013 : 		 Трейлер биографии бывшего басиста PANTERA

6 фев 2013 : 		 Бывший басист PANTERA издаст свою автобиографию

10 дек 2012 : 		 Участники HELLYEAH, LAMB OF GOD, IN FLAMES, SYLOSIS воздали должное гитаристу PANTERA

13 ноя 2012 : 		 VINNIE PAUL не заинтересован в выступлениях с бывшими коллегами по PANTERA

20 окт 2012 : 		 "Walk" PANTERA выйдет на виниле

14 сен 2012 : 		 Бокс-сет PANTERA

11 июл 2012 : 		 Последние три альбома PANTERA выйдут на виниле

20 июн 2012 : 		 VINNIE PAUL о возможности реюнион-шоу PANTERA: «Лучше оставить всё как есть»

24 май 2012 : 		 Альбом PANTERA вновь вернулся в чарты Billboard

17 май 2012 : 		 Philip Anselmo хочет возродить PANTERA?

15 май 2012 : 		 REX BROWN о слухах о реюнионе PANTERA с ZAKK'ом WYLDE'ом

12 апр 2012 : 		 Новое видео PANTERA

10 апр 2012 : 		 Обложка нового сингла PANTERA

27 фев 2012 : 		 Делюкс-издание 'Vulgar Display Of Power' PANTERA выйдет в мае

24 янв 2012 : 		 PHILIP ANSELMO репетирует с сольной группой

30 июн 2011 : 		 Видеоклип 'Metalhead Baby' под музыку PANTERA стал хитом на YouTube

9 дек 2010 : 		 Участники MACHINE HEAD, MARILYN MANSON, DEVILDRIVER, IN THIS MOMENT вспоминают DIMEBAG'a

25 ноя 2010 : 		 'Ultimate Edition' от PANTERA

12 ноя 2010 : 		 PANTERA' "Cowboys From Hell" выйдет на виниле

28 окт 2010 : 		 PHILIP ANSELMO представляет диск PANTERA

9 сен 2010 : 		 Воссоединение PANTERA без DIMEBAG’а невозможно

31 авг 2010 : 		 PANTERA о новом треке

31 авг 2010 : 		 Новый трек PANTERA

30 авг 2010 : 		 Ударник PANTERA о переизданиях

7 авг 2010 : 		 VINNIE PAUL выступил с трибьют-группой PANTERA

26 июл 2010 : 		 Детали бокс-сета от PANTERA

10 июл 2010 : 		 Юбилейная версия альбома от PANTERA

26 фев 2010 : 		 Новый сборник PANTERA выйдет в марте

24 фев 2010 : 		 VINNIE PAUL выпустит кулинарную книгу

2 дек 2009 : 		 Трек-лист трибьюта "Dimebag" Darrell'y

15 ноя 2009 : 		 ZAKK WYLDE записал песню PANTERA для нового трибьюта

16 мар 2009 : 		 В работе бокс-сет PANTERA

30 июл 2008 : 		 PHILIP ANSELMO засел за автобиографию

14 май 2008 : 		 MADONNA на концерте исполнила несколько риффов из песни PANTERA

14 май 2008 : 		 Популярный музыкант MOBY рассказал о PANTERA

20 мар 2006 : 		 Начаты съемки передачи "Behind The Music", посвященной PANTERA

17 фев 2006 : 		 Объявлена дата выхода тройного DVD PANTERA

16 окт 2003 : 		 Бывшие участники PANTERA выпустят новый альбом в январе

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Тизер нового видео PANTERA

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Бывший вокалист PANTERA Philip Anselmo опубликовал тизер к долгожданному четвертому домашнему видео группы. Последний подобный релиз, "3: Watch It Go", выходил в 1997 году на видеокассете.

Watch Teaser For PANTERA's Long-Awaited Fourth Home Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Toney Moon
17 ноя 2017, 16:35		Ну и где видео?


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