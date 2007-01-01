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ANTIMATTER переиздали "Leaving Eden" Ре-релиз, выпущенный к 10-летнему юбилею Альбома Leaving Eden, составит из двух дисков: CD1 – оригинальный альбом (9 песен), CD2 – комментарии Мика Мосса к каждому из треков, в котором рассказывается как бэкграунд самой песни, так и история ANTIMATTER тех годов. Мосс решил отказаться от ремастеринга, так что первый диск тождественен самому Leaving Eden 2007 года. Однако в качестве бонуса к комментариям в издание вошли два ремикcа – Ghosts и The Immaculate Misconception. Скорее всего, релиз так и не увидит свет в цифровом варианте, а тираж CD строго лимитирован: 1000 экземпляров на лейбле Prophecy Productions и 100 уникальных номерных подписанных Моссом экземпляров (которые, впрочем, несмотря на активный предзаказ, еще доступны для приобретению) с рукописным текстом одной из песен по выбору каждого конкретного покупателя.



«Комментарии - это очень круто, я это понял еще с момента выпуска первого из них – к треку Black Eyed Man (из альбома The Judas Table 2015). Я не понимаю, почему за два года никто так и не подхватил эту идею, я бы сам был рад услышать такие истории от некоторых своих любимых групп» — говорит лидер коллектива.



В качестве тизера доступен комментарий к первому треку – Redemption.







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