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*Antimatter*



17 ноя 2017 : 		 ANTIMATTER переиздали "Leaving Eden"

7 фев 2017 : 		 Фрагмент нового DVD ANTIMATTER

19 окт 2015 : 		 Новое видео ANTIMATTER

31 авг 2015 : 		 Новая песня ANTIMATTER

17 авг 2015 : 		 Новый альбом ANTIMATTER выйдет в октябре

7 фев 2015 : 		 Лидер ANTIMATTER сочиняет песни для шестого альбома

19 мар 2014 : 		 Новая песня ANTIMATTER

16 апр 2013 : 		 ANTIMATTER. Впервые в прямом эфире на российском радио!

3 ноя 2012 : 		 Новое видео ANTIMATTER

27 окт 2012 : 		 Новая песня ANTIMATTER

6 окт 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANTIMATTER

2 июн 2012 : 		 ANTIMATTER подписали соглашение с PROPHECY PRODUCTIONS

3 янв 2012 : 		 Видео-апдейт от ANTIMATTER

16 окт 2010 : 		 Компиляция ANTIMATTER выйдет в ноябре

4 июл 2010 : 		 Детали компиляции ANTIMATTER

22 май 2010 : 		 Юбилейный сборник ANTIMATTER

13 ноя 2009 : 		 Новое видео ANTIMATTER

22 мар 2009 : 		 ANTIMATTER выпускают новый альбом

16 ноя 2008 : 		 Лидеры ANTIMATTER и ION выпустят совместную компиляцию

3 окт 2008 : 		 ANTIMATTER выпустят компиляцию 'Alternative Matter'

13 апр 2007 : 		 Новый альбом ANTIMATTER признан альбомом месяца

19 мар 2007 : 		 ANTIMATTER: трек 'Leaving Eden' в сети

12 фев 2007 : 		 В апреле выйдет новый альбом ANTIMATTER 'Leaving Eden'

28 май 2006 : 		 ANTIMATTER начнут записывать новый альбом в июне

16 дек 2005 : 		 ANTIMATTER: новый материал уже готов

9 ноя 2005 : 		 ANTIMATTER заканчивают написание материала для альбома

28 июн 2005 : 		 DUNCAN PATTERSON прекращает работу в ANTIMATTER

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ANTIMATTER переиздали "Leaving Eden"

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Ре-релиз, выпущенный к 10-летнему юбилею Альбома Leaving Eden, составит из двух дисков: CD1 – оригинальный альбом (9 песен), CD2 – комментарии Мика Мосса к каждому из треков, в котором рассказывается как бэкграунд самой песни, так и история ANTIMATTER тех годов. Мосс решил отказаться от ремастеринга, так что первый диск тождественен самому Leaving Eden 2007 года. Однако в качестве бонуса к комментариям в издание вошли два ремикcа – Ghosts и The Immaculate Misconception. Скорее всего, релиз так и не увидит свет в цифровом варианте, а тираж CD строго лимитирован: 1000 экземпляров на лейбле Prophecy Productions и 100 уникальных номерных подписанных Моссом экземпляров (которые, впрочем, несмотря на активный предзаказ, еще доступны для приобретению) с рукописным текстом одной из песен по выбору каждого конкретного покупателя.

«Комментарии - это очень круто, я это понял еще с момента выпуска первого из них – к треку Black Eyed Man (из альбома The Judas Table 2015). Я не понимаю, почему за два года никто так и не подхватил эту идею, я бы сам был рад услышать такие истории от некоторых своих любимых групп» — говорит лидер коллектива.

В качестве тизера доступен комментарий к первому треку – Redemption.




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