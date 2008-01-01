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*Machine Head*



17 ноя 2017 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

18 сен 2017 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет зимой

26 июл 2017 : 		 MACHINE HEAD And Friends исполняют STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS

23 ноя 2016 : 		 Лидер MACHINE HEAD написал фолк-трек

19 авг 2016 : 		 Успехи MACHINE HEAD в чартах

28 июл 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD с друзьями исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN, CHEAP TRICK

4 июн 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD подтвердил, что частично "посвятил" новый трек PHILIP'y ANSELMO

1 июн 2016 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл

20 май 2016 : 		 MACHINE HEAD сняли видео на новую песню

17 фев 2016 : 		 MACHINE HEAD остановили концерт после исполнения пяти песен

15 сен 2015 : 		 Лидер BEHEMOTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

20 июл 2015 : 		 MACHINE HEAD в Новой Зеландии

20 фев 2015 : 		 MACHINE HEAD исполняют Tenacious D

19 фев 2015 : 		 Вокалист IGNITE присоединился на сцене к MACHINE HEAD

16 фев 2015 : 		 MACHINE HEAD планируют съемку DVD

18 ноя 2014 : 		 Концертное видео MACHINE HEAD

14 ноя 2014 : 		 MACHINE HEAD исполнили новую песню

11 ноя 2014 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

6 ноя 2014 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD доступен для прослушивания

5 ноя 2014 : 		 Фрагмент нового трека MACHINE HEAD

4 ноя 2014 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

31 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома MACHINE HEAD

30 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома MACHINE HEAD

29 окт 2014 : 		 Семплы новых песен MACHINE HEAD

25 сен 2014 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

24 сен 2014 : 		 Лидер MACHINE HEAD о состоянии современной металл-сцены

20 сен 2014 : 		 MACHINE HEAD отложили североамериканский тур

19 авг 2014 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

15 авг 2014 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет в ноябре

7 авг 2014 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

7 июл 2014 : 		 Иск басиста MACHINE HEAD был урегулирован

4 июл 2014 : 		 MACHINE HEAD нашли художника для нового альбома

19 май 2014 : 		 MACHINE HEAD исполнили новую песню

20 апр 2014 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

14 апр 2014 : 		 Фрагмент новой песни MACHINE HEAD

8 апр 2014 : 		 MACHINE HEAD ищут пути, чтобы избежать иска бывшего басиста

13 мар 2014 : 		 Варианты издания нового сингла MACHINE HEAD

11 мар 2014 : 		 MACHINE HEAD: видео из студии

21 фев 2014 : 		 Третья часть обложки сингла MACHINE HEAD

15 фев 2014 : 		 Вторая часть обложки сингла MACHINE HEAD

8 фев 2014 : 		 MACHINE HEAD начнут запись в выходные

6 фев 2014 : 		 Обложка нового сингла MACHINE HEAD

1 фев 2014 : 		 MACHINE HEAD записывают кавер-версию IGNITE

29 янв 2014 : 		 Ранние работы S.A. SLAYER, в которой играл барабанщик MACHINE HEAD, выйдут в феврале

24 янв 2014 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо новой песни на Record Store Day

23 янв 2014 : 		 ADAM DUCE подал иск против MACHINE HEAD

9 дек 2013 : 		 Вокалист MACHINE HEAD о новом альбоме

2 ноя 2013 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

31 окт 2013 : 		 Демо от MACHINE HEAD

4 окт 2013 : 		 MACHINE HEAD на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

20 сен 2013 : 		 Гитарист MACHINE HEAD о новых песнях

18 июл 2013 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

28 июн 2013 : 		 MACHINE HEAD выступили с новым басистом

26 июн 2013 : 		 MACHINE HEAD выступили с новым басистом

26 июн 2013 : 		 MACHINE HEAD выступили с новым басистом

25 июн 2013 : 		 MACHINE HEAD нашли басиста

3 май 2013 : 		 У MACHINE HEAD есть восемь кандидатов на роль басиста

23 апр 2013 : 		 MACHINE HEAD завершили прослушивание басистов

12 апр 2013 : 		 MACHINE HEAD начали записывать демо

31 мар 2013 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY прослушивается в MACHINE HEAD

27 мар 2013 : 		 MACHINE HEAD начали поиск басиста

26 мар 2013 : 		 Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO

14 мар 2013 : 		 Вокалист MACHINE HEAD о ситуации в SLAYER

27 фев 2013 : 		 Вокалист MACHINE HEAD об увольнении басиста

23 фев 2013 : 		 MACHINE HEAD расстались с басистом

4 фев 2013 : 		 MACHINE HEAD провели первую репетицию нового материала

29 янв 2013 : 		 Видео с акустического выступления вокалиста MACHINE HEAD

23 янв 2013 : 		 Вокалист MACHINE HEAD отыграл первое сольное выступление

16 янв 2013 : 		 MACHINE HEAD "официально" начнут сочинение на "этой или следующей неделе"

15 ноя 2012 : 		 Фронтмен MACHINE HEAD перенес операцию

13 ноя 2012 : 		 Концертные песни MACHINE HEAD

30 окт 2012 : 		 Концертная песня MACHINE HEAD

24 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD MACHINE HEAD

2 окт 2012 : 		 Концертный релиз MACHINE HEAD выйдет в ноябре

12 авг 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

7 авг 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления MACHINE HEAD

1 авг 2012 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «RANDY BLYTHE невиновен!»

1 авг 2012 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

23 июл 2012 : 		 Обложка биографии MACHINE HEAD

13 июл 2012 : 		 Тур по автобусу MACHINE HEAD

8 июн 2012 : 		 MACHINE HEAD сыграли кавер-версии FOO FIGHTERS, SYSTEM OF A DOWN на "секретном" концерте

3 июн 2012 : 		 Видео полного концерта MACHINE HEAD с Rock Am Ring

9 май 2012 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

3 апр 2012 : 		 Первая биография MACHINE HEAD выйдет в октябре

31 янв 2012 : 		 13-летний фанат MACHINE HEAD выступил с группой

13 янв 2012 : 		 Басист MACHINE HEAD: «METALLICA — это феномен»

2 янв 2012 : 		 Гитарист MACHINE HEAD обручился с клавишницей BLEEDING THROUGH

6 дек 2011 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

2 дек 2011 : 		 Гитарист MACHINE HEAD ушел со сцены после того, как в него кинули обувью

16 ноя 2011 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

28 окт 2011 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

23 окт 2011 : 		 Видео с выступлений MACHINE HEAD

13 окт 2011 : 		 MACHINE HEAD отмечает 20 лет с момента основания!

24 сен 2011 : 		 MACHINE HEAD на Wacken

23 сен 2011 : 		 Тизер бонус-DVD нового альбома MACHINE HEAD

14 сен 2011 : 		 "Lyric video" MACHINE HEAD

12 авг 2011 : 		 MACHINE HEAD завершили работу над альбомом

28 июл 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MACHINE HEAD

27 июл 2011 : 		 MACHINE HEAD отменили концерт из-за болезни

13 июл 2011 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

11 июл 2011 : 		 MACHINE HEAD исполнили новый трек

30 июн 2011 : 		 Специальное издание нового альбома MACHINE HEAD

23 июн 2011 : 		 Название нового альбома MACHINE HEAD

12 июн 2011 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

9 июн 2011 : 		 Семпл нового сингла MACHINE HEAD

14 апр 2011 : 		 MACHINE HEAD начнут запись в эти выходные

1 дек 2010 : 		 MACHINE HEAD начали работу над новым материалом

8 сен 2010 : 		 Дом фронтмена MACHINE HEAD обворовали

26 июн 2010 : 		 Фронтмен MACHINE HEAD записал кавер-версию BLACK SABBATH

26 май 2010 : 		 MACHINE HEAD о смерти басиста SLIPKNOT

20 апр 2010 : 		 MACHINE HEAD о Peter'e Steele'а

3 авг 2009 : 		 Robb Flynn: «DJ Lethal ведет себя как интернет-крутышка»

27 июл 2009 : 		 Гитарист MACHINE HEAD упал в обморок на концерте, доступно видео

20 дек 2008 : 		 MACHINE HEAD отменили два шоу в рамках тура со SLIPKNOT

6 ноя 2008 : 		 Видео "Hallowed Be Thy Name" от MACHINE HEAD

23 сен 2008 : 		 Переиздание последнего альбома MACHINE HEAD

9 июн 2008 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер на композицию IRON MAIDEN

15 мар 2008 : 		 Редчайший видеоклип MACHINE HEAD в сети

29 фев 2008 : 		 Ударник MACHINE HEAD снова в строю после личной трагедии

11 янв 2008 : 		 Фронтмен MACHINE HEAD комментирует номинацию на награду Грэмми

26 ноя 2007 : 		 MACHINE HEAD получили награду в Дании

7 июн 2007 : 		 Доступно видео с выступления MACHINE HEAD на фестивале Rock Am Ring

26 янв 2007 : 		 MACHINE HEAD опубликовали обложку нового альбома

21 авг 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома MACHINE HEAD

21 июл 2006 : 		 Опубликован новый видеоматериал от MACHINE HEAD

26 июн 2006 : 		 MACHINE HEAD начнут запись нового альбома в августе

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Новая песня MACHINE HEAD

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"Beyond The Pale", новая песня группы MACHINE HEAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Catharsis", выход которого запланирован на 26 января.

Listen To New MACHINE HEAD Song 'Beyond The Pale'






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

QuietRoma
17 ноя 2017, 17:27		Strapping young lad-Love//Начало очень похоже)

Eugene544
17 ноя 2017, 17:52		Точняк, похоже) а сама тема немного олдскульного их звучания) Отлично!

gravitgroove
17 ноя 2017, 18:58		Сначала думал было похвалить, но послушал дважды и изменил мнение: трэк ни о чем вообще, кроме того, что Флинн, цитируя рифы SYL, хорошенько похлопал мэтру Таунсенду. В интервью недавнем узнал, что они готовят "самый мелодичный и мягкий" альбом в своей карьере, рок ориентированный, с классическим металом в стержне. Ну хз, что же тогда, по его мнению, было в Supercharger и Throgh Ashes of Empires, если не то самое, о чем он бубнил на кануне. По-моему эту группу делало сильной как раз та самая зловещая и мрачная, депрессивная и угнетающая атмосфера урбанистической и социальной безысходности для простых смертных. А сейчас это какие-то мэйдено-мерсифулфейтовские пиликанья между гитарными риффами, созданными по образу и подобию от 97 по 03 год. Жаль, из того перспективного микса Сепультура и Пантера середины 90х, замешанной на раннем Байохазард и альтернативном хард роке типа Soundgarden/Alice in Chains, можно было выйти к чему-то новому, и не обязательно примитивному, как было на Burning Red, но и не превращаться в унылую плаксивую херню для любителей вскрывать вены.


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