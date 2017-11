сегодня



Новое видео TARJA "O Tannenbaum", новое видео TARJA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)", выход которого состоялся 17 ноября.























+3 -2



( 1 )





просмотров: 862