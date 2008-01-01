18 ноя 2017 :
|
Умер Малькольм Янг (AC/DC)
23 окт 2017 :
|
Умер старший из братьев Янг
5 авг 2017 :
|
Трейлер к фотокниге AC/DC
31 июл 2017 :
|
BRIAN JOHNSON попал в аварию на автогонках
21 июл 2017 :
|
Фотокнига AC/DC выйдет осенью
14 май 2017 :
|
AXL ROSE присоединился к BILLY JOEL для исполнения кавер-версии AC/DC
7 апр 2017 :
|
Оригинальный вокалист AC/DC о том, нужно ли записывать альбом с Axl'ом
24 мар 2017 :
|
Организаторы испанского концерта AC/DC были оштрафованы
27 дек 2016 :
|
«Каминная» версия песни AC/DC "Mistress For Christmas"
12 дек 2016 :
|
Фотокнига AC/DC выйдет в 2017
1 дек 2016 :
|
Музыканты AC/DC в списке Форбс
19 ноя 2016 :
|
Вокалист AC/DC на альбоме THE GREG BILLINGS BAND
22 сен 2016 :
|
Басист AC/DC: «Настал момент уйти»
22 сен 2016 :
|
Видео с выступления AXL/DC
19 сен 2016 :
|
Видео с выступления AXL/DC
15 сен 2016 :
|
Видео с выступления AXL/DC
15 сен 2016 :
|
AC/DC отметили окончание тура
10 сен 2016 :
|
Видео с выступления AXL/DC
9 сен 2016 :
|
Менеджер AXL'a ROSE критикует фанатов AC/DC
3 сен 2016 :
|
Видео с выступления AXL/DC
31 авг 2016 :
|
Видео с выступления AXL/DC
29 авг 2016 :
|
AXL/DC открыли тур в США
16 авг 2016 :
|
Оригинальный вокалист AC/DC работает над бывшей песней AC/DC
15 авг 2016 :
|
Оригинальный вокалист исполняет AC/DC
13 авг 2016 :
|
RICK ASTLEY исполняет AC/DC
2 авг 2016 :
|
ANGUS YOUNG о будущем AC/DC
25 июл 2016 :
|
Гитарист ACCEPT об AXL/DC
22 июл 2016 :
|
AXL ROSE: «У каждого своя история с AC/DC»
20 июл 2016 :
|
TOM KEIFER «был бы рад получить приглашение в AC/DC»
20 июл 2016 :
|
GENE SIMMONS об AXL/DC
8 июл 2016 :
|
Басист AC/DC планирует уйти из группы
8 июл 2016 :
|
Оригинальный вокалист AC/DC не против занять место BRIAN'a JOHNSON'a
7 июл 2016 :
|
Басист AC/DC о своей роли в группе
3 июл 2016 :
|
Нынешний гитарист AC/DC не хотел бы слепо копировать MALCOLM YOUNG'a
3 июл 2016 :
|
Записи бывшей группы вокалиста AC/DC увидят свет
17 июн 2016 :
|
THE LOUNGE KITTENS опубликовали кавер на AC/DC
16 июн 2016 :
|
Видео с тринадцатого выступления AXL/DC
13 июн 2016 :
|
Видео с двенадцатого выступления AXL/DC
12 июн 2016 :
|
AC/DC представили фирменную текилу
10 июн 2016 :
|
Видео с одиннадцатого выступления AXL/DC
6 июн 2016 :
|
Рассказ о текущей сцене AC/DC
5 июн 2016 :
|
Видео с десятого выступления AXL/DC
4 июн 2016 :
|
Бывший вокалист AC/DC может вернуться на сцену
4 июн 2016 :
|
Видео с девятого выступления AXL/DC
3 июн 2016 :
|
Вокалист AC/DC больше не хочет раздавать автографы
2 июн 2016 :
|
Музыканты AC/DC о новой энергетике
31 май 2016 :
|
Видео с восьмого выступления AXL/DC
30 май 2016 :
|
Официальное видео с концерта AC/DC
28 май 2016 :
|
Спикер Палаты представителей Конгресса США об AXL/DC
27 май 2016 :
|
Видео с седьмого выступления AXL/DC
26 май 2016 :
|
Гитарист AC/DC: «AXL ROSE отлично справляется со своей работой!»
26 май 2016 :
|
AXL ROSE получил совет от AC/DC как одеваться
26 май 2016 :
|
Официальное видео с концерта AC/DC
26 май 2016 :
|
Бывший барабанщик AC/DC: «Axl справляется на отлично!»
25 май 2016 :
|
Песня AC/DC появилась в рекламе сети американских закусочных
23 май 2016 :
|
AC/DC показали свои пушки
23 май 2016 :
|
Видео с шестого выступления AXL/DC
22 май 2016 :
|
Бывший вокалист AC/DC ни о чём не жалеет
21 май 2016 :
|
Официальное видео с концерта AC/DC
20 май 2016 :
|
Видео с пятого выступления AXL/DC
18 май 2016 :
|
CHRIS SLADE: "Цените текущий состав AC/DC!"
17 май 2016 :
|
Видео с четвёртого выступления AXL/DC
14 май 2016 :
|
Видео с третьего выступления AXL/DC
14 май 2016 :
|
Бывший барабанщик AC/DC сомневается в легитимности текущего состава группы
13 май 2016 :
|
Официальное видео с концерта AC/DC
12 май 2016 :
|
Бывший вокалист AC/DC встретится с Stephen'ом Ambrose'ом
11 май 2016 :
|
Видео со второго выступления AXL/DC
10 май 2016 :
|
AXL ROSE заслужил публичное извинение от британских рок-журналистов после первого выступления в составе AC/DC
8 май 2016 :
|
Видео полного выступления AXL/DC
7 май 2016 :
|
Саундчек Axl/DC
7 май 2016 :
|
AXL ROSE готов продолжить с AC/DC если будет нужно
7 май 2016 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER спел бы с AC/DC
7 май 2016 :
|
ANGUS YOUNG: Brian не был уволен из AC/DC
7 май 2016 :
|
AXL ROSE о своем появлении в AC/DC
7 май 2016 :
|
Создатель ушных микрофонов сказал, что может помочь вернуться на сцену вокалисту AC/DC
6 май 2016 :
|
Axl/DC приглашают на концерт
4 май 2016 :
|
Семь тысяч бельгийских фэнов AC/DC отказались от похода на концерт группы с AXL ROSE'ом
3 май 2016 :
|
AXL ROSE репетирует с AC/DC
1 май 2016 :
|
Открытие памятника покойному вокалисту AC/DC
30 апр 2016 :
|
Участник трибьют-группы AC/DC об Axl/DC
29 апр 2016 :
|
Покойному вокалисту AC/DC установят новый памятник в Шотландии
27 апр 2016 :
|
Лондонским поклонникам AC/DC дали возможность вернуть деньги за свои билеты
26 апр 2016 :
|
AXL ROSE назвал свою любимую песню AC/DC
21 апр 2016 :
|
EDDIE TRUNK о ситуации в AC/DC
19 апр 2016 :
|
BRIAN JOHNSON объяснил причины своего ухода из AC/DC
19 апр 2016 :
|
Биограф AC/DC назвал нынешнюю смену вокалиста "худшим решением за всю историю группы"
19 апр 2016 :
|
ALICE COOPER: «AXL ROSE отлично подходит для AC/DC»
18 апр 2016 :
|
AC/DC рассматривали вариант в лице вокалиста BACK IN BLACK
17 апр 2016 :
|
Гитарист AC/DC выступил с GUNS N' ROSES
17 апр 2016 :
|
AXL ROSE стал новым вокалистом AC/DC
15 апр 2016 :
|
Логотип AC/DC оказался на новом платье от GUCCI
12 апр 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX предложил AC/DC распасться
12 апр 2016 :
|
Фронтмен DROWNING POOL не понимает как можно не любить AC/DC
12 апр 2016 :
|
Фронтмен HATEBREED хочет видеть в AC/DC вокалиста ACCEPT
29 мар 2016 :
|
AC/DC и AXL ROSE репетируют вместе
26 мар 2016 :
|
Сын основателя AC/DC подтвердил, что AXL ROSE будет петь в группе
25 мар 2016 :
|
AXL ROSE будет петь в AC/DC?
23 мар 2016 :
|
Друг вокалиста AC/DC корит себя за длинный язык
19 мар 2016 :
|
Оперная дива спела AC/DC
16 мар 2016 :
|
AC/DC пока не выгнали BRIAN JOHNSON'a из группы
16 мар 2016 :
|
Фронтмен KROKUS тоже хочет стать вокалистом AC/DC
15 мар 2016 :
|
AC/DC выгнали BRIAN JOHNSON'a из группы?
13 мар 2016 :
|
Фронтмен THE HIVES хочет стать вокалистом AC/DC
10 мар 2016 :
|
Бывший вокалист AC/DC не прочь вернуться в группу
8 мар 2016 :
|
AC/DC отложили тур из-за проблем со здоровьем вокалиста
27 фев 2016 :
|
Видео полного выступления AC/DC
24 фев 2016 :
|
AC/DC возглавили недельный чарт 'Hot Tours'
12 фев 2016 :
|
Выходит специальная серия бурбона и колы от AC/DC
7 фев 2016 :
|
Видео с выступления AC/DC
31 дек 2015 :
|
AC/DC продали в 2015 больше всех билетов
28 дек 2015 :
|
Альбом AC/DC возглавил чарты Billboard
29 ноя 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
20 ноя 2015 :
|
AC/DC приняли в зал славы Виктории
5 ноя 2015 :
|
AC/DC выступили в родном городе
30 сен 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
23 сен 2015 :
|
Линейку пива AC/DC представят в Австралии
20 сен 2015 :
|
Кто не скачет - тот не любит AC/DC
11 сен 2015 :
|
Поклонники собрали денег на памятник Бону Скотту
9 сен 2015 :
|
Фронтмен AC/DC об уходе группы на покой
4 сен 2015 :
|
AC/DC попали в чарты "Hot Tours"
24 авг 2015 :
|
AC/DC открыли североамериканский тур
21 авг 2015 :
|
AC/DC работают с PHILIPS
4 авг 2015 :
|
Dee Snider, Joe Lynn Turner, Michael Kiske исполняют AC/DC
22 июл 2015 :
|
AC/DC получат награду с изображением себя в виде персонажей Angry Birds
13 июл 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
3 июл 2015 :
|
Музыканты IN FLAMES, SOULFLY, ALICE COOPER, FIVE FINGER DEATH PUNCH, THE ANSWER исполняют AC/DC
30 июн 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
25 июн 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
21 июн 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
16 июн 2015 :
|
AC/DC войдут в THE AGE MUSIC VICTORIA HALL OF FAME
11 июн 2015 :
|
Тур менеджер AC/DC: «Возвращение Rudd'a пока не планируется»
7 июн 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
5 июн 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
1 июн 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
20 май 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
20 май 2015 :
|
Вокалист AC/DC в "Cars That Rock"
18 май 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
10 май 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
7 май 2015 :
|
AC/DC открыли тур в Европе
21 апр 2015 :
|
Барабанщик AC/DC признал себя виновным
20 апр 2015 :
|
На концерты AC/DC в Австралии продано более 300 000 билетов
19 апр 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
19 апр 2015 :
|
Фронтмен AC/DC не боится смерти
17 апр 2015 :
|
Видео с выступления AC/DC
12 апр 2015 :
|
AC/DC открыли тур
8 апр 2015 :
|
AC/DC номинированы на награды Billboard
3 апр 2015 :
|
Басист AC/DC продает дом
28 мар 2015 :
|
AC/DC получили награду ECHO
27 мар 2015 :
|
Основатель AC/DC купил дом за $8 млн
10 мар 2015 :
|
Новое видео AC/DC
12 фев 2015 :
|
Первое фото нового состава AC/DC
9 фев 2015 :
|
Слушания по делу барабанщика AC/DC намечены на апрель
9 фев 2015 :
|
CHRIS SLADE и AC/DC выступили на Грэмми
8 фев 2015 :
|
CHRIS SLADE подтвердил возвращение в AC/DC
7 фев 2015 :
|
CHRIS SLADE и AC/DC были замечены на репетициях к Грэмми
5 фев 2015 :
|
Слушание по делу барабанщика AC/DC отложено
4 фев 2015 :
|
CHRIS SLADE вернулся в AC/DC?
17 янв 2015 :
|
CHRIS SLADE вспомнил, как ушёл из AC/DC
15 янв 2015 :
|
PHIL RUDD вряд ли выступит с AC/DC на Грэмми
13 янв 2015 :
|
AC/DC выступят на Грэмми
4 янв 2015 :
|
ANGUS YOUNG о схожести всех песен AC/DC
2 янв 2015 :
|
Фронтмен AC/DC присоединился к BILLY JOEL'у
30 дек 2014 :
|
AC/DC могут выступить на Грэмми
29 дек 2014 :
|
Вокалист AC/DC: "На концертах надо играть старые хиты"
22 дек 2014 :
|
PHIL RUDD: "Я хороший парень!"
22 дек 2014 :
|
ANGUS YOUNG: "PHIL RUDD ведёт себя очень странно"
14 дек 2014 :
|
Адвокат PHIL'a RUDD'a считает, что его клиент понёс непоправимый урон репутации
12 дек 2014 :
|
Первые даты европейского тура AC/DC
10 дек 2014 :
|
Гитарист AC/DC: "Пляжный волейбол один из моих любимых видов спорта"
10 дек 2014 :
|
Музыканты AC/DC о возможном распаде группы
7 дек 2014 :
|
Барабанщик AC/DC угрожал расправой своему подрядчику и его дочери
6 дек 2014 :
|
ANGUS YOUNG: Почему пришло время вновь использовать слово 'Rock' в названии альбома AC/DC
5 дек 2014 :
|
Новый альбом AC/DC продан тиражом от 135 до 145 тысяч
4 дек 2014 :
|
Барабанщик AC/DC вновь в наручниках
3 дек 2014 :
|
ANGUS YOUNG сблизился с братом после диагноза
3 дек 2014 :
|
Гитарист AC/DC о здоровье Malcolm'a
3 дек 2014 :
|
Барабанщик AC/DC не признал свою вину
2 дек 2014 :
|
Видео бывшего вокалиста AC/DC
30 ноя 2014 :
|
BRIAN JOHNSON считает рифф из "You Shook Me All Night Long" одним из лучших в истории
29 ноя 2014 :
|
Музыканты AC/DC о новом гитаристе
27 ноя 2014 :
|
ANGUS YOUNG «упал с кровати», когда услышал об аресте барабанщика AC/DC
24 ноя 2014 :
|
Новое видео AC/DC
21 ноя 2014 :
|
AC/DC опровергли слухи, что новый альбом был записан за десять дней
19 ноя 2014 :
|
Вокалист AC/DC: «MALCOLM YOUNG хотел, чтобы музыка продолжала звучать»
18 ноя 2014 :
|
ANGUS YOUNG: «Участие PHIL'a RUDD'a в турне AC/DC под вопросом»
17 ноя 2014 :
|
Новая песня AC/DC
14 ноя 2014 :
|
Гитарист AC/DC о барабанщике: «Phil совсем не тот, кого мы знали»
12 ноя 2014 :
|
Новое видео AC/DC
10 ноя 2014 :
|
Вокалист AC/DC: «Мы точно поедем в тур в 2015-м!»
7 ноя 2014 :
|
С барабанщика AC/DC сняты обвинения
7 ноя 2014 :
|
AC/DC: "Арест барабанщика не повлияет на наши планы по выпуску альбома"
6 ноя 2014 :
|
Барабанщик AC/DC PHIL RUDD обвинён в организации заказного убийства
17 окт 2014 :
|
Барабанщик AC/DC отсутствует на новой промо фотографии
7 окт 2014 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома AC/DC
7 окт 2014 :
|
Новая песня AC/DC
7 окт 2014 :
|
Барабанщик AC/DC не смог принять участие в съемках клипов
1 окт 2014 :
|
Семья гитариста AC/DC подтвердила деменцию
29 сен 2014 :
|
У гитариста AC/DC слабоумие
25 сен 2014 :
|
Фрагмент новой песни AC/DC
25 сен 2014 :
|
Новый альбом AC/DC выйдет в ноябре
5 сен 2014 :
|
Барабанщик AC/DC гордится своей сольной работой
4 сен 2014 :
|
RATIONAL YOUTH и PSYCHE записали кавер-версию хита AC/DC
1 сен 2014 :
|
PHIL RUDD о будущем AC/DC
22 авг 2014 :
|
Барабанщик AC/DC: "Туру быть!"
19 авг 2014 :
|
Песня AC/DC стала самой дорогой в истории кино
14 авг 2014 :
|
Полиция предлагает награду за убийц бывшего менеджера AC/DC
25 июл 2014 :
|
CHRIS SLADE: «Почему я ушёл из AC/DC»
24 июл 2014 :
|
Дебютный сингл AC/DC ушел за почти $4,500
22 июл 2014 :
|
Видео с текстом от барабанщика AC/DC
12 июл 2014 :
|
AC/DC завершили работу над альбомом
16 май 2014 :
|
Вокалист AC/DC о Bugatti Veyron
6 май 2014 :
|
Стоит ли AC/DC продолжать без Malcolm'a? Отвечают музыканты TESTAMENT, FIVE FINGER DEATH PUNCH, PANTERA
5 май 2014 :
|
Stevie Young в AC/DC?
1 май 2014 :
|
AC/DC нашли продюсера альбома
19 апр 2014 :
|
Вокалист AC/DC присоединился на сцене к Billy Joel'y
17 апр 2014 :
|
Вокалист AC/DC: «Мы никуда не уходим»
17 апр 2014 :
|
MALCOLM YOUNG ушел из AC/DC
16 апр 2014 :
|
По словам друга, Malcolm Young из AC/DC больше не способен выступать
16 апр 2014 :
|
Источники из лагеря AC/DC опровергают слухи
15 апр 2014 :
|
AC/DC объявят о распаде?
14 апр 2014 :
|
Призовая гитара AC/DC украдена из ресторана
23 мар 2014 :
|
Вокалист AC/DC присоединился на сцене к Billy Joel'y
16 фев 2014 :
|
AC/DC начнут запись в мае?
10 дек 2013 :
|
Пинбол AC/DC
8 авг 2013 :
|
Вино AC/DC 'Platinum' поступит в продажу в сентябре
15 июн 2013 :
|
Первый вокалист AC/DC вспоминает прошлое
23 май 2013 :
|
Продюсер фильма "The Legend Of AC/DC" полон оптимизма
8 май 2013 :
|
Планы по возведению статуи бывшему вокалисту AC/DC
1 май 2013 :
|
Редкие вещи AC/DC будут выставлены в Кирримуире
3 апр 2013 :
|
Фронтмен AC/DC назван вторым вокалистом Австралии
22 мар 2013 :
|
Басист AC/DC о новом альбоме
2 мар 2013 :
|
COMPRESSORHEAD исполнили кавер-версию AC/DC
28 фев 2013 :
|
Новое пиво AC/DC
30 янв 2013 :
|
Новая книга, посвященная раннему периоду AC/DC
20 янв 2013 :
|
Начата работа над фильмом 'Bon Scott - The Legend of AC/DC'
30 ноя 2012 :
|
AC/DC продали 48 000 альбомов и 696 000 песен на iTunes
20 ноя 2012 :
|
Бэк-каталог AC/DC на iTunes
17 ноя 2012 :
|
Концертный релиз AC/DC доступен для прослушивания
1 ноя 2012 :
|
Варианты обложек нового концертного релиза AC/DC
13 сен 2012 :
|
Новый концертный релиз AC/DC
31 авг 2012 :
|
Одна из песен AC/DC попадет в Национальный реестр звукозаписи Австралии
27 авг 2012 :
|
Вокалист AC/DC станет ведущим радиопередачи на BBC
13 авг 2012 :
|
Австралийские синхронистки выступали под музыку AC/DC
13 июн 2012 :
|
Вокалист AC/DC заявил, что длительных турне больше не будет
7 июн 2012 :
|
Вокалист AC/DC говорит о новом альбоме и планах на тур
15 май 2012 :
|
Ангус Янг — величайший гитарист в истории Австралии
14 май 2012 :
|
Гитарист AC/DC сказал, что новый альбом будет готов через “год или два”
11 апр 2012 :
|
В 1977-м году лейбл чуть было не разорвал контракт с AC/DC
1 фев 2012 :
|
Вокалист AC/DC финишировал 32 в гонке
27 янв 2012 :
|
BRIAN JOHNSON надеется, что AC/DC начнут работу над альбомом в этом году
11 янв 2012 :
|
Первый сингл AC/DC был продан на eBay более чем за 1 200 долларов
12 дек 2011 :
|
Ударник AC/DC продает недвижимость в Новой Зеландии
17 ноя 2011 :
|
Приложение от AC/DC для iPhone и iPad
12 авг 2011 :
|
Вино от AC/DC
5 авг 2011 :
|
Коллекционное издание монополии AC/DC
20 июн 2011 :
|
AC/DC в списках Форбс
20 июн 2011 :
|
Детали монополии AC/DC
17 июн 2011 :
|
Монополия AC/DC
8 июн 2011 :
|
Фронтмен AC/DC был раскритикован христианскими лидерами
20 май 2011 :
|
Превью из нового DVD/Blu-Ray релиза AC/DC
12 май 2011 :
|
Участники AC/DC о реалити-шоу
9 май 2011 :
|
ANGUS YOUNG о новом альбоме AC/DC
7 май 2011 :
|
AC/DC планируют выпуск нового альбома
7 май 2011 :
|
AC/DC планируют новый мировой тур
4 май 2011 :
|
Коллекционное издание "Let There Be Rock" AC/DC
30 апр 2011 :
|
Фрагмент нового DVD AC/DC
10 апр 2011 :
|
Трейлер нового DVD AC/DC
4 апр 2011 :
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Трейлер нового DVD AC/DC
26 мар 2011 :
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Трейлер нового DVD AC/DC
18 мар 2011 :
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Трейлер нового DVD AC/DC
9 мар 2011 :
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Обложка и трейлер нового DVD AC/DC
7 мар 2011 :
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Концертный DVD AC/DC выйдет в мае
21 фев 2011 :
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Концертный альбом AC/DC и DVD выйдут «в течение шести недель»
20 ноя 2010 :
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AC/DC возглавили список лучших риффов 80-х
20 ноя 2010 :
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AC/DC получили награду 'Headline Performance Of The Year'
5 ноя 2010 :
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AC/DC получили награду "Top Boxscore"
23 окт 2010 :
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Новая фотокнига AC/DC
13 окт 2010 :
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Саундтрек AC/DC номинирован на American Music Awards
12 окт 2010 :
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AC/DC продали почти два миллиона билетов в 2010
3 сен 2010 :
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Новая книга о AC/DC выйдет в октябре
6 авг 2010 :
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Новая книга о AC/DC выйдет в сентябре
2 авг 2010 :
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AC/DC планируют концертную запись
26 июл 2010 :
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Турне AC/DC "Black Ice" второе по успешности в истории
19 июл 2010 :
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AC/DC заняли второе место в списке успешных музыкантов
6 июл 2010 :
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Видео с концерта AC/DC
2 июн 2010 :
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AC/DC нашли дорогу в ад!
25 май 2010 :
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CHRIS SLADE примет участие в трибьюте AC/DC
16 май 2010 :
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AC/DC бьют рекорды в Болгарии
20 апр 2010 :
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Новое видео AC/DC
10 фев 2010 :
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Вокалист AC/DC: «Меня бесит, когда люди пытаются использовать политику и благотворительность для саморекламы»
1 фев 2010 :
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30 000 билетов на концерт AC/DC проданы за 46 минут
1 фев 2010 :
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Brian Johnson (AC/DC) о годовщине смерти Bon'а Scott'а
28 янв 2010 :
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Музыка AC/DC в саундтреке "Iron Man 2"
9 янв 2010 :
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Бернский концерт AC/DC был продан за минуты
17 ноя 2009 :
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AC/DC стали самыми богатыми музыкантами в Австралии
19 сен 2009 :
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Новый бокс-сет AC/DC?
27 июл 2009 :
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Коллекицонное издание альбома AC/DC "Back In Black" выйдет в августе
21 июл 2009 :
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Шокирующие цены на концерт AC/DC
27 июн 2009 :
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AC/DC вошли в список Forbes
25 июн 2009 :
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Записи покойного солиста AC/DC ушли с молотка за 35,000 дол. США
28 май 2009 :
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Концерт AC/DC посетят 2% населения Австралии
13 май 2009 :
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Визит AC/DC в Wellington может принести городу 10 миллионов
17 апр 2009 :
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Новый трибьют AC/DC выйдет осенью
19 мар 2009 :
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Новое видео AC/DC
6 фев 2009 :
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По слухам, AC/DC хотят получить $2 миллиона за выступление в Болгарии
17 дек 2008 :
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AC/DC: "Black Ice" - четвертый в рейтинге самых продаваемых альбомов года
3 ноя 2008 :
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Новый альбом AC/DC доминирует в европейских чартах
19 окт 2008 :
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AC/DC завоевывают Рим
23 сен 2008 :
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Еще одна новая песня от AC/DC
20 сен 2008 :
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AC/DC : Новое видео "Rock 'N Roll Train"
24 авг 2008 :
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Новый сингл AC/DC в сети
1 авг 2008 :
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Дата выхода нового альбома AC/DC изменилась
29 июл 2008 :
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AC/DC снимут видео в начале августа
16 июл 2008 :
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Еще одна дата выхода нового альбома AC/DC?
25 апр 2008 :
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Фронтмен AC/DC поведал о новом альбоме
26 фев 2008 :
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AC/DC приступают к записи нового альбома в марте
9 сен 2007 :
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Объявлен полный трек-лист компиляции от AC/DC
3 сен 2007 :
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Полная коллекция выступлений AC/DC на DVD
30 июн 2007 :
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Необычный трибьют AC/DC
25 окт 2006 :
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Выходит биографическая книга "AC/DC: Maximum Rock & Roll'
15 авг 2006 :
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В октябре AC/DC выпустит DVD "Особый взгляд на классический альбом Back In Black'
16 сен 2005 :
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Новости из лагеря AC/DC
The Dark Moon
headmotor666
R0ck_N_R0lla
artmageddon
Blackout 74
HailtoSlave
kircore
Mike Barlow
Thrashcrow
R.I.P.
father
Powerslave85
Про бухло ни разу не уместно. Выглядит как осуждение. Ты либо скорбишь, либо осуждаешь.
Я не моралист и сам хусосю порой здесь присутствующих. Но может не стоит в таких новостях устраивать срач. Спишем на то, что человек написал не подумав.
r2d2
Nenadoelo
Fixxxxer
Reflection
Fixxxxer
Volot
sergej3105
vs918
moore
Flashback
Светлая память.
Voin of Valhalla
Aiming High
Tomahawk
Как там у классика: "То, что человек смертен, это полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен".
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