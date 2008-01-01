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Умер Малькольм Янг ( AC/DC ) AC/DC опубликовали следующее сообщение:



«С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти Малькольма Янга, возлюбленного мужа, отца, деда и брата. Последние несколько Малькольм страдал от деменции и мирно ушел из жизни в своей постели в окружении семьи.



Известный своим музыкальным талантом, он был автором песен, исполнителем, продюсером и провидцем, вдохновившим многих. С самого начала он знал, чего хочет добиться и вместе со своим младшим братом выходил на сцену в любом уголке земного шара и отдавал всего себя зрителям без всяких сомнений и сожалений.



У него осталась жена O'Linda, двое детей Cara и Ross, зять Josh, трое внуков, сестра и брат.



Семья благодарна за все теплые слова поддержки в своей адрес, но искренне просит уважать личное пространство в минуты скорби. Все те, кто хочет сказать несколько теплых слов в их адрес, посетите специальный сайт Sydney Morning Herald Malcolm Young Memorial, который будет открыт на следующей неделе.



Вместо цветов семья просит отправить пожертвования в армию спасения. http://www.acdc.com





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