Лидер FOO FIGHTERS о Малькольме Янге Гитарист FOO FIGHTERS Dave Grohl почтил память гитариста AC/DC Малькольма Янга:



«37 лет назад мой друг larry Hinkle и я отправились смотреть кино в Uptown Theater в Вашингтоне. Нам было по одиннадцать, а на дворе 1980-й. Фильм назывался "Let There Be Rock", и он изменил мою жизнь.



В этом фильме концертные записи из Парижа 1979 года, там было всё, каким был живой рок-н-ролл. Потным. Раскрепощённым. Громким. Неумолимое выступление идеальной группы. Тогда впервые я потерял контроль из-за музыки. Впервые мне захотелось играть в группе. Я больше не хотел играть на своей гитаре, я хотел крушить.



Спасибо тебе, Малькольм, за песни, за ощущения, за то классное, что ты сделал, и за те годы, когда твой рок-н-ролл срывал башню. И я сделаю это сегодня вечером для тебя.



Покойся с миром, Малькольм».







