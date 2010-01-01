STRYPER почти завершили запись

По словам лидера STRYPER, группа практически закончила запись нового материала:
«Всё прошло куда быстрее, чем ожидалось, и звучит просто убойно! Мы все вновь просто получали удовольствие от создания музыки с новым духом и подходом. Ощущение, как будто на дворе вновь 1985-й. Новый грув, который нужно услышать, а не описывать. Мы все невероятно рады, и у нас есть ощущение, что альбом может стать лучшим в нашей карьере. Он особенный, с непередаваемой энергетикой, непохожей на остальные. С нетерпением ждём, когда все его услышат. Да приди скорей апрель!»
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