23 ноя 2017



DEF LEPPARD приступили к сочинению DEF LEPPARD приступили к сочинению нового материала — об этом рассказал гитарист команды, Phil Collen:



«Мы начали сочинение. У нас есть три песни. Rick Savage написал один трек, недавно мне прислал. У меня самого есть кое-какие наброски, и у Joe есть просто замечательная идея, которая близка к воплощению. У меня есть все гитарные партии и припев для неё, так что официально мы начали работу над новым альбомом».







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