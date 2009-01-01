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Акустика от басиста MEGADETH Видео исполнения басистом MEGADETH и RON KEEL BAND акустической версии классики MEGADETH "Symphony Of Destruction" в рамках празднования дня рождения David'a 18 ноября, доступно для просмотра ниже.















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