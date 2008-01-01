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GUNS N' ROSES почтили память Малькольма Янга GUNS N' ROSES почтили память Малькольма Янга в ходе выступления в Калифорнии, посвятив ему две кавер-версии, "Knockin' On Heaven's Door" и "Whole Lotta Rosie".















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