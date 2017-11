23 ноя 2017



Видео с выступления EXTREME Видео с выступления EXTREME, которое состоялось в рамках KISS Kruise VII, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Warheads"

"Get the Funk Out"

"It('s A Monster)"

"Rest in Peace"

"Kid Ego"

"Play With Me"

"Midnight Express"

"More Than Words"

"Cupid's Dead"

"Am I Ever Gonna Change"

"Hole Hearted" / "Crazy Little Thing Called Love"

"Flight of the Wounded Bumblebee"

"He-Man Woman Hater"(tease)

"Decadence Dance"















