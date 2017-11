сегодня



Гитарист NITRO воздает должное METALLICA Шредд-лорд Michael Angelo Batio воздал должное группе METALLICA, исполнив "For Whom The Bell Tolls", "Sanitarium", "Enter Sandman" и "Master Of Puppets" на новом DV Mark Multiamp.













+0 -0









просмотров: 25