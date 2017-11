сегодня



Видео полного выступления ANNIHILATOR Видео полного выступления ANNIHILATOR, которое состоялось 12 ноября в Muziekcentrum TRIX, Antwerp, Belgium, доступно для просмотра ниже:



"One to Kill"

"King of the Kill"

"No Way Out"

"Set the World on Fire"

"Phantasmagoria"

"Twisted Lobotomy"

"Alison Hell"

"Human Insecticide"













