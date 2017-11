23 ноя 2017



Переиздание SIKTH выйдет в декабре SIKTH первого декабря выпустят делюкс-версию альбома "The Future in Whose Eyes?", в которую войдут три эксклюзивных концертных трека с выступления на ArcTanGent 2017, две новые версии старых песен и один инструментал.











