Новая песня NIGHT IN GALES "The Spears Within", новая песня группы NIGHT IN GALES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Last Sunsets", выход которого запланирован на 23 февраля на Apostasy Records:



“The Last Sunsets”

“Dark Millennium”

“The Mortal Soul”

“The Passing”

“Architects Of Tyranny”

“The Abyss”

“The Spears Within”

“Circle Of Degeneration”

“Kingdome Of The Lost”

“Cessation”

“In Pain, In Silence”

“Dust And Form”











