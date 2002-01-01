Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Малькольм Янг (AC/DC) [44]
*IRON MAIDEN начнут с Эстонии [27]
*Видео с концерта STONE SOUR в Москве [27]
*У гитариста METALLICA уже больше 500 идей [27]
*Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го» [24]
*
[= ||| все новости группы



*Night in Gales*



20 ноя 2017 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

2 дек 2014 : 		 Сборник раритетов от NIGHT IN GALES

16 окт 2012 : 		 NIGHT IN GALES покинул вокалист

20 окт 2011 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

2 сен 2011 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

12 авг 2011 : 		 NIGHT IN GALES на LIFEFORCE RECORDS

21 май 2010 : 		 NIGHT IN GALES записывают новый альбом

16 мар 2008 : 		 Доступны семплы новых песен NIGHT IN GALES

5 окт 2007 : 		 NIGHT IN GALES работают над новым альбомом

22 июл 2005 : 		 NIGHT IN GALES движутся к финалу

8 июл 2005 : 		 NIGHT IN GALES опубликовали в сети EP

24 сен 2002 : 		 Последний раз, он трудный самый!

20 сен 2002 : 		 NIGHT IN GALES расстались с ударником

| - |
|||| сегодня

Новая песня NIGHT IN GALES

*
zoom
*
* *
"The Spears Within", новая песня группы NIGHT IN GALES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Last Sunsets", выход которого запланирован на 23 февраля на Apostasy Records:

“The Last Sunsets”
“Dark Millennium”
“The Mortal Soul”
“The Passing”
“Architects Of Tyranny”
“The Abyss”
“The Spears Within”
“Circle Of Degeneration”
“Kingdome Of The Lost”
“Cessation”
“In Pain, In Silence”
“Dust And Form”

NIGHT IN GALES Streaming New Song вЂњThe Spears WithinвЂќ




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 26

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом