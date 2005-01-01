Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Малькольм Янг (AC/DC) [48]
*IRON MAIDEN начнут с Эстонии [27]
*Видео с концерта STONE SOUR в Москве [27]
*У гитариста METALLICA уже больше 500 идей [27]
*Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го» [24]
*
[= ||| все новости группы



*Neal Morse*



21 ноя 2017 : 		 Новый релиз NEAL MORSE выйдет в феврале

12 июл 2015 : 		 Концертный релиз NEAL MORSE выйдет в августе

30 окт 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления NEAL MORSE

14 янв 2013 : 		 NEAL MORSE выпустит концертный релиз в феврале

25 дек 2012 : 		 MIKE PORTNOY поедет в тур с NEAL MORSE BAND

30 апр 2012 : 		 MORSE, PORTNOY, GEORGE: детали нового альбома

13 апр 2012 : 		 Семпл с нового релиза NEAL MORSE

12 апр 2012 : 		 MIKE PORTNOY на новом сборнике кавер-версий от NEAL MORSE

7 май 2011 : 		 Детали нового альбома NEAL'a MORSE'a

19 мар 2010 : 		 NEAL MORSE выпустил трёхдисковое издание

20 дек 2006 : 		 NEAL MORSE: Новый альбом в феврале

6 окт 2005 : 		 NEAL MORSE: новый сольный альбом осенью

| - |
|||| сегодня

Новый релиз NEAL MORSE выйдет в феврале

*
zoom
*
* *
NEAL MORSE выпустит новую сольную работу, получившую название "Life & Times", 16 февраля на Radiant Records.

NEAL MORSE вЂ“ Life & Times Solo Album Out In February



Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 283

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Adam Gontier Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом