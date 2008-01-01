сегодня



OPETH в начале 2018 года возьмут перерыв в гастрольной деятельности, чтобы начать работу над новым материалом В новом интервью гитарист OPETH Fredrik Åkesson ответил на вопрос о том, начала ли группа сочинение нового материала: «В некотором смысле да, я бы сказал. Это последний этап тура в поддержку "Soreceress", а затем у нас будет перерыв. Мы, возможно, выступим на каких-то фестивалях летом, но до того момента концертов не будет. Так что у нас выдастся небольшой перерыв, во время которого мы начнём сочинять материал для нового альбома. Посмотрим, как дело пойдёт. Но ничего... Направление пока не выбрано».



По поводу того, сочиняют ли участники OPETH музыку в дороге, Fredrik сказал: «Лично я сижу и много играю на гитаре в течение дня, и иногда придумывается небольшая мелодия или маленький рифф и т. п., и я просто записываю это в голосовую память телефона. Такие вот мелкие вещицы. Но это не... В дороге редко получается работать именно над песнями. Особенно Mike'у [гитаристу/ вокалисту OPETH Mikael'ю Åkerfeldt'у], я знаю, что ему для этого надо полностью уходить в себя. Поэтому мы и хотим взять перерыв, так как для него важно также не думать о выступлениях и т. п., просто сфокусироваться на том, чтобы придумать новый материал».















+6 -3



( 1 )





просмотров: 714

