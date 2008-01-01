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Игра от AMON AMARTH AMON AMARTH вместе с Ride & Crash Games AB запустили новую мобильную игру. В игре все просто: Вы — Тор и вам нужно очистить Мидгард от нечисти. Для этого у вас есть:



1. Мьёльнир

2. Вам подвластна гром и молния

3. Ваш боевой дух постоянно на максимуме благодаря музыке AMON AMARTH



В игре четыре уникальных мира, четыре эпические битвы, 12 уникальных уровней и 13 треков AMON AMARTH. Стоимость игры — 8.99 долларов.















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