сегодня



BILL WARD попал в больницу BILL WARD был вынужден отменить даты выступлений DAY OF ERRORS из-за того, что попал в больницу.



«В прошлые выходные я оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Я в порядке и восстанавливаюсь. До этого у меня никогда не было подобных проблем, но увы, я вынужден отменить даты выступлений, намеченных на начало декабря. Я хочу искренне извиниться перед всеми, кто хотел прийти на мои концерты. Мне очень жаль, что мы не сможем этого сделать — надеюсь, что еще встречусь с вами и мы сможем разделить эту музыку.



Скоро выйду на связь!»



















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