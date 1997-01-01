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*Bill Ward*



21 ноя 2017 : 		 BILL WARD попал в больницу

14 июл 2017 : 		 BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле

26 окт 2016 : 		 Репродукции арт-коллекции BILL'a WARD'a представлены публике

4 авг 2016 : 		 BILL WARD не будет играть с BLACK SABBATH

26 янв 2016 : 		 BILL WARD: «Я не получал никаких предложений от BLACK SABBATH»

23 ноя 2015 : 		 BILL WARD о террористических атаках в Париже

14 окт 2015 : 		 BILL WARD: «Никогда в моей карьере здоровье не мешало играть на ударных»

25 авг 2015 : 		 BILL WARD уточняет: "Я вообще не слушал альбом "13"

23 авг 2015 : 		 BILL WARD считает последний альбом BLACK SABBATH "кучей дерьма"

18 авг 2015 : 		 BILL WARD всё ещё ждёт извинений от OZZY OSBOURNE

1 июл 2015 : 		 BILL WARD в новом рок-трио

27 апр 2015 : 		 BILL WARD о новых альбомах

18 апр 2015 : 		 BILL WARD ответил OZZY

17 апр 2015 : 		 BILL WARD: «Я хочу, чтобы OZZY OSBOURNE публично извинился»

20 окт 2014 : 		 BILL WARD: «LARS ULRICH — потрясающий барабанщик!»

26 янв 2014 : 		 BILL WARD получил награду на 'Bonzo Bash'

30 дек 2013 : 		 BILL WARD о современных группах

18 окт 2013 : 		 TONY IOMMI желает BILL'у WARD'у скорейшего выздоровления

15 окт 2013 : 		 BILL WARD успешно перенёс операцию

2 авг 2013 : 		 BILL WARD: «Я — барабанщик BLACK SABBATH, и я всё ещё способен играть»

9 фев 2012 : 		 Сын BILL'a WARD'a: «Отличный способ просрать мощное и вдохновляющее наследие на все времена»

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BILL WARD попал в больницу

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BILL WARD был вынужден отменить даты выступлений DAY OF ERRORS из-за того, что попал в больницу.

«В прошлые выходные я оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Я в порядке и восстанавливаюсь. До этого у меня никогда не было подобных проблем, но увы, я вынужден отменить даты выступлений, намеченных на начало декабря. Я хочу искренне извиниться перед всеми, кто хотел прийти на мои концерты. Мне очень жаль, что мы не сможем этого сделать — надеюсь, что еще встречусь с вами и мы сможем разделить эту музыку.

Скоро выйду на связь!»

BLACK SABBATH Drummer BILL WARD Hospitalized With Heart Problems; DAY OF ERRORS Tour Canceled








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КомментарииСкрыть/показать 6 )

andrey_paranoid
21 ноя 2017, 16:32		Биллу, конечно, здоровья и долгих лет жизни! Но с сердцем у него были большие проблемы ещё во времена реюниона БС в конце 90-х, если я не ошибаюсь. И коллеги по БС скорее всего были правы, сомневаясь в его здоровье перед последним воссоединением.

Thrashcrow
21 ноя 2017, 18:00		А в Оззи они не сомневались? В 2010 году я работал на его концерте. Он уже тогда был трясущейся развалиной...После концерта чуть не рухнул за сценой,охранник его еле словил.

Flaming
21 ноя 2017, 18:06		Ничего, хлопнет стопарик и опять запоет.

А в группу Day of Errors Клуфетоса возьмут))

kircore
21 ноя 2017, 18:34		Нет, ну это просто анегдот.
BILL WARD: «Никогда в моей карьере здоровье не мешало играть на ударных»:
«Я никогда за свою жизнь не был в ситуации, когда не мог играть на ударных. Очень печально, что такое заявление было сделано в мой адрес и сказано, что я не могу играть на ударных.
Когда я нахожусь в студии, я могу играть в студии».

Flashback
21 ноя 2017, 19:48		Деду здоровья и ещё долгих лет.

Voin of Valhalla
21 ноя 2017, 22:22		Зато он мог отыграть целый тур! (по его словам)


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