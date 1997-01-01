BILL WARD попал в больницу

BILL WARD был вынужден отменить даты выступлений DAY OF ERRORS из-за того, что попал в больницу.
«В прошлые выходные я оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Я в порядке и восстанавливаюсь. До этого у меня никогда не было подобных проблем, но увы, я вынужден отменить даты выступлений, намеченных на начало декабря. Я хочу искренне извиниться перед всеми, кто хотел прийти на мои концерты. Мне очень жаль, что мы не сможем этого сделать — надеюсь, что еще встречусь с вами и мы сможем разделить эту музыку.
andrey_paranoid
Thrashcrow
Flaming
А в группу Day of Errors Клуфетоса возьмут))
kircore
BILL WARD: «Никогда в моей карьере здоровье не мешало играть на ударных»:
«Я никогда за свою жизнь не был в ситуации, когда не мог играть на ударных. Очень печально, что такое заявление было сделано в мой адрес и сказано, что я не могу играть на ударных.
Когда я нахожусь в студии, я могу играть в студии».
Flashback
Voin of Valhalla
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