Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Умер Малькольм Янг (AC/DC)
[48]
IRON MAIDEN начнут с Эстонии
[27]
Видео с концерта STONE SOUR в Москве
[27]
Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го»
[24]
Новая песня MACHINE HEAD
[23]
все новости группы
Paul Stanley
22 ноя 2017
:
В кухне с вокалистом KISS
20 май 2016
:
PAUL STANLEY сказал, что критические замечания NIKKI SIXX'а в отношении GENE'a SIMMONS'a «корыстные» и «раздражающие»
17 май 2016
:
PAUL STANLEY — NIKKI SIXX'у: «Слезай со своего дутого пьедестала!»
11 май 2016
:
PAUL STANLEY извинился за своего коллегу по KISS
2 мар 2016
:
Видео с выступления SOUL STATION
29 фев 2016
:
Видео с выступления SOUL STATION
10 ноя 2015
:
Акустика от PAUL STANLEY
6 окт 2015
:
Вокалист KISS: «Моя жизнь замечательна!»
13 сен 2015
:
Видео с R&B проекта PAUL STANLEY
3 сен 2015
:
PAUL STANLEY выступил с BADLANDS HOUSE BAND
5 авг 2015
:
PAUL STANLEY анонсировал первый концерт SOUL STATION
14 янв 2015
:
PAUL STANLEY объяснил, почему написал автобиографию последним из участников оригинального состава KISS
30 дек 2014
:
PAUL STANLEY не видит ничего интересного в современной музыке
23 окт 2014
:
PAUL STANLEY выступает против нелегального скачивания музыки
14 фев 2013
:
BOBBIE BROWN о PAUL'e STANLEY: «Мне кажется, что он может быть геем»
1 окт 2012
:
Умерла мама PAUL'a STANLEY
6 май 2012
:
PAUL STANLEY о Дике Кларке: "Мы никогда его не забудем"
22 янв 2012
:
PAUL STANLEY исполнил классику MUDDY WATERS'a
27 май 2011
:
PAUL STANLEY в 'Lopez Tonight'
21 окт 2010
:
SAMANTHA FOX о своей дружбе с LEMMY и романе с PAUL’ом STANLEY
19 сен 2008
:
Новый DVD от Paul'a Stanley
9 июл 2007
:
Документальный видоматериал 'Live To Dream!' PAUL'а STANLEY доступен в сети
20 авг 2006
:
PAUL STANLEY: Подробности о новом альбоме
16 июн 2006
:
PAUL STANLEY подписал сольный контракт с Universal Music
22 ноя 2017
В кухне с вокалистом KISS
Видео демонстрации кулинарной техники от вокалиста KISS, Paul'a Stanley, доступно для просмотра ниже.
+5
-1
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 1221
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).