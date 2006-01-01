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*Paul Stanley*



22 ноя 2017 : 		 В кухне с вокалистом KISS

20 май 2016 : 		 PAUL STANLEY сказал, что критические замечания NIKKI SIXX'а в отношении GENE'a SIMMONS'a «корыстные» и «раздражающие»

17 май 2016 : 		 PAUL STANLEY — NIKKI SIXX'у: «Слезай со своего дутого пьедестала!»

11 май 2016 : 		 PAUL STANLEY извинился за своего коллегу по KISS

2 мар 2016 : 		 Видео с выступления SOUL STATION

29 фев 2016 : 		 Видео с выступления SOUL STATION

10 ноя 2015 : 		 Акустика от PAUL STANLEY

6 окт 2015 : 		 Вокалист KISS: «Моя жизнь замечательна!»

13 сен 2015 : 		 Видео с R&B проекта PAUL STANLEY

3 сен 2015 : 		 PAUL STANLEY выступил с BADLANDS HOUSE BAND

5 авг 2015 : 		 PAUL STANLEY анонсировал первый концерт SOUL STATION

14 янв 2015 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему написал автобиографию последним из участников оригинального состава KISS

30 дек 2014 : 		 PAUL STANLEY не видит ничего интересного в современной музыке

23 окт 2014 : 		 PAUL STANLEY выступает против нелегального скачивания музыки

14 фев 2013 : 		 BOBBIE BROWN о PAUL'e STANLEY: «Мне кажется, что он может быть геем»

1 окт 2012 : 		 Умерла мама PAUL'a STANLEY

6 май 2012 : 		 PAUL STANLEY о Дике Кларке: "Мы никогда его не забудем"

22 янв 2012 : 		 PAUL STANLEY исполнил классику MUDDY WATERS'a

27 май 2011 : 		 PAUL STANLEY в 'Lopez Tonight'

21 окт 2010 : 		 SAMANTHA FOX о своей дружбе с LEMMY и романе с PAUL’ом STANLEY

19 сен 2008 : 		 Новый DVD от Paul'a Stanley

9 июл 2007 : 		 Документальный видоматериал 'Live To Dream!' PAUL'а STANLEY доступен в сети

20 авг 2006 : 		 PAUL STANLEY: Подробности о новом альбоме

16 июн 2006 : 		 PAUL STANLEY подписал сольный контракт с Universal Music

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|||| 22 ноя 2017

В кухне с вокалистом KISS

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Видео демонстрации кулинарной техники от вокалиста KISS, Paul'a Stanley, доступно для просмотра ниже.

In The Kitchen With KISS Frontman PAUL STANLEY (Video)






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