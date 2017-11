22 ноя 2017



DAY OF ERRORS выпустили новые треки DAY OF ERRORS, новая группа, основанная бывшим барабанщиком BLACK SABBATH Bill'ом Ward'ом, выпустила два трека, "Day Of Errors" и "Blaspheming At Creation", которые доступны на iTunes, Spotify, Amazon MP3 и Google Play.















