8 дек 2017



SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков Сегодня SERJ TANKIAN в цифровом виде выпустил саундтрек к фильму "Легенда о Коловрате", получивший название "Furious: The Legend Of Kolovrat - Original Motion Picture Soundtrack". Ранее, 17 ноября, состоялся релиз "Intent To Destroy - Original Motion Picture Soundtrack".























