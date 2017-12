8 дек 2017



Вокалистка SEASON OF GHOSTS на EP ALLS Вокалистка SEASON OF GHOSTS Sophia записала партии для одного из треков для нового ЕР группы ALLS, "Do Or Die". Фрагмент трека "Identity Disorder" доступен ниже.











