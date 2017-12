8 дек 2017



Новое видео SONIC PROPHECY "Night Terror", новое видео группы SONIC PROPHECY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Savage Gods", выходящего 19 января на Rockshots Records:



"Savage Gods"

"Night Terror"

"Unholy Blood"

"Dreaming Of The Storm"

"Man The Guns"

"Walk Through The Fire"

"A Prayer Before Battle"

"Iron Clad Heart"

"Man And Machine"

"Chasing The Horizon"













