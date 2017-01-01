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8 дек 2017
HOWLING SYCAMORE на Prosthetic Records
Группа HOWLING SYCAMORE, новое детище Davide Tiso (Ephel Duath, Gospel Of The Witches), заключила контракт с лейблом Prosthetic Records. В состав нового коллектива также вошли бывший вокалист Watchtower и Dangerous Toys Jason McMaster и барабанщик Hannes Grossmann (Necrophagist, Obscura). Дебютная работа проекта будет выпущена 26 января и будет доступна в цифровом варианте, на CD и виниле.
Одну из песен из этого релиза, "Upended", можно услышать ниже.
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