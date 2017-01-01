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*Howling Sycamore*



8 дек 2017 : 		 HOWLING SYCAMORE на Prosthetic Records

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|||| 8 дек 2017

HOWLING SYCAMORE на Prosthetic Records

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Группа HOWLING SYCAMORE, новое детище Davide Tiso (Ephel Duath, Gospel Of The Witches), заключила контракт с лейблом Prosthetic Records. В состав нового коллектива также вошли бывший вокалист Watchtower и Dangerous Toys Jason McMaster и барабанщик Hannes Grossmann (Necrophagist, Obscura). Дебютная работа проекта будет выпущена 26 января и будет доступна в цифровом варианте, на CD и виниле.

Одну из песен из этого релиза, "Upended", можно услышать ниже.

Davide Tiso's HOWLING SYCAMORE Sign With Prosthetic Records; Self-Titled Album Due In January;




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