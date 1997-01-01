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*Accu§er*



8 дек 2017 : 		 Видео с текстом от ACCU§ER

19 май 2016 : 		 ACCU§ER переиздают бэк-каталог

26 апр 2016 : 		 Новое видео ACCU§ER

9 мар 2016 : 		 Новая песня ACCU§ER

12 фев 2016 : 		 Новая песня ACCU§ER

21 янв 2016 : 		 Новая песня ACCU§ER

10 сен 2015 : 		 ACCU§ER на METAL BLADE RECORDS

15 мар 2013 : 		 Детали нового альбома ACCU§ER

3 авг 2012 : 		 Название нового альбома ACCU§ER

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|||| 8 дек 2017

Видео с текстом от ACCU§ER

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ACCU§ER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Mission: Missile", которая взята из выходящего 26 января на Metal Blade Records альбома "The Mastery":

"Mission: Missile"
"The Real World"
"Solace in Sorrow"
"Time for Silence"
"My Skin"
"Catacombs"
"Mourning"
"Ruthless"
"Into the Black"
"The Mastery"

ACCUSER To Release The Mastery Album In January;




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