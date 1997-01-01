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Dark Horizon
23 ноя 2017
:
Новое видео DARK HORIZON
24 фев 2017
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10 янв 2017
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23 ноя 2017
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DARK HORIZON
Итальянские симфо-пауэр-металлисты DARK HORIZON опубликовали лирик-видео на песню "Future World", которая войдёт в новый альбом "Aenigma". Jonny Lindqvist, вокалист шведской группы Nocturnal Rites, принял участие в записи этого трека.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).