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*Dark Horizon*



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10 сен 2012 : 		 Детали нового альбома DARK HORIZON

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|||| 23 ноя 2017

Новое видео DARK HORIZON

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Итальянские симфо-пауэр-металлисты DARK HORIZON опубликовали лирик-видео на песню "Future World", которая войдёт в новый альбом "Aenigma". Jonny Lindqvist, вокалист шведской группы Nocturnal Rites, принял участие в записи этого трека.

DARK HORIZON Release Lyric Video For "Future World" Single Featuring NOCTURNAL RITES' Jonny Lindqvist





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