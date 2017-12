сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома SNAKEYES SNAKEYES опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Metal Monster":



"Into The Unknown"

"Evolution"

"(Point Of) No Return"

"Cyberkiller"

"Metal Monster"

"Edge Of The World"

"Sign Of Death"

"Facing The Darkness"

"Your Own Shadow"

"Circus Of Fools"

"Rise Up (The Red Plague)"













