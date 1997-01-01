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9 дек 2017
Новая песня RAINTIMES
“Make My Day”, новая песня группы RAINTIMES, в состав которой входят Pierpaolo “Zorro” Monti (Charming Grace, Shining Line), Davide Barbieri (Wheels of Fire, Charming Grace), Michael Shotton (Von Groove), а также Sven Larsson, Andrea Gipponi и Ivan Gonzalez, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на первое декабря. |
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