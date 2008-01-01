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Фронтмен OPETH : «Я потерял интерес к составлению новых жанров, чтобы описать то, что мы делаем» Представитель Overdrive недавно взял интервью у фронтмена OPETH Mikael'я Åkerfeldt'а. Ниже приведены выдержки из беседы.



Вышел ваш альбом номер 12 ("Sorceress"), и наконец у вас появился свой собственный лейбл (Moderbolaget Records). Это дало вам ощущение творческой свободы в ментальном смсле или это просто бизнес, как обычно?



Mikael: «Да, я полностью согласен. Это ещё один аспект необходимости принятия нового звучания. Могу поспорить, Rob Halford (Judas Priest) думает: "Чёрт, почему я так много пел в верхнем регистре раньше?" (Cмеётся). Я могу только предположить, что это нелегко сделать, когда ты становишься старше. Мне повезло, что я всё ещё могу скримить, когда это нужно, и мне нравится делать это, когда это соответствует музыке. Я больше всего беспокоюсь, что мне может стать скучной та музыка, которую вы знаете. Моя мечта, когда я была маленьким ребёнком, состояла в том, чтобы заниматься этим всю оставшуюся жизнь, и последнее, что я хочу сделать, это разрушить всё, перестраховываясь. Чёрт побери, нет!»



Многие знают, что ты поклонник групп 1960-х и 1970-х групп из-за их музыкальных экспериментов. Не находишь, что этот бизнес стал гомогенизированным и совершенно бесвкусным в какой-то степени?



Mikael: «Я думаю, что люди в то время жаловались на то, что на них лепили всякие ярлыки чаще, чем сейчас. Мне лично нравилась философия категорий, и я потешался над ними в интервью в фанзинах. Я придумывал высосанные из пальца жанры, такие как «Лесной металл» или «Мы играем тёмный средневековый металл» (Cмеётся). Я считаю, что сегодня много проблем с музыкой и с тем, как люди её воспринимают. Сейчас нет никакой ценности в ней, и мало кто понимает и ценит процесс творчества и время, потраченное на создание музыки. Тот факт, что вы можете просто перетасовать альбом в случайной последовательности треков, которые были специально отобраны именно в этом порядке, просто поражает меня. Не хотите ли вы посмотреть новый фильм с конца, пропустив начало? Это то же самое, на мой взгляд. Когда люди нас спрашивают сейчас, из какого жанра группа OPETH, я просто говорю, что мы рок-группа (смеётся). Я потерял интерес к составлению новых жанров, чтобы описать то, что мы делаем».









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