Дебютный альбом LIONE / CONTI выйдет в январе Дебютный альбом проекта Lione/Conti под таким же названием увидит свет 26 января. Первое видео на песню с нового релиза на песню "Ascension" доступно для просмотра ниже.



Проект образован вокруг Fabio Lione (оригинальный вокалист Rhapsody, Rhapsody Of Fire, Rhapsody Reunion, Angra) и Alessandro Conti (вокалист Trick Or Treat и Luca Turilli's Rhapsody).



Трэклист:

1. Ascension

2. Outcome

3. You're Falling

4. Somebody Else

5. Misbeliever

6. Destruction Show

7. Glories

8. Truth

9. Gravity

10. Crosswinds



Состав:

Fabio Lione - вокал

Alessandro Conti - вокал

Marco Lanciotti - ударные

Filippo Martignano - клавишные

Simone Mularoni - гитара, бас











