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Rhapsody
24 ноя 2017
:
Дебютный альбом LIONE / CONTI выйдет в январе
26 фев 2017
:
Вокалист RHAPSODY: «Это последний шанс увидеть нас вместе»
21 дек 2016
:
Концертный трек RHAPSODY
6 дек 2016
:
Концертный трек RHAPSODY
1 дек 2016
:
Концертное видео Luca Turilli's RHAPSODY
21 ноя 2016
:
RHAPSODY едут в '20th Anniversary Farewell Tour'
5 ноя 2016
:
Концертный трек RHAPSODY
29 окт 2016
:
Трейлер нового релиза RHAPSODY
2 окт 2016
:
Последний альбом Luca Turilli's RHAPSODY выйдет в Dolby Atmos
19 дек 2015
:
Видео с текстом от RHAPSODY
18 июн 2015
:
Трейлер нового альбома RHAPSODY
1 июн 2015
:
Фрагмент нового трека RHAPSODY
29 май 2015
:
Видео с текстом от RHAPSODY
25 апр 2015
:
Видео с текстом от RHAPSODY
10 апр 2015
:
Трейлер нового альбома LUCA TURILLI'S RHAPSODY
23 мар 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома Luca Turilli’S RHAPSODY
23 окт 2014
:
Трейлер нового альбома LUCA TURILLI’S RHAPSODY
13 дек 2013
:
DOMINIQUE LEURQUIN возвращается в LUCA TURILLI'S RHAPSODY
6 ноя 2013
:
Трейлер нового альбома RHAPSODY
24 апр 2013
:
Новый альбом RHAPSODY выйдет летом
18 мар 2013
:
Гитарист RHAPSODY восстанавливается от травмы
25 янв 2013
:
RHAPSODY будут работать с оркестром и хором
19 окт 2012
:
Новое видео RHAPSODY
6 окт 2012
:
Гитарист RHAPSODY серьёзно повредил руку
2 сен 2012
:
RHAPSODY завершили запись хоров для мирового турне
31 июл 2012
:
RHAPSODY выпустят бесплатный сингл
26 июн 2012
:
Три новых трека RHAPSODY
12 июн 2012
:
Трейлер нового альбома RHAPSODY
6 июн 2012
:
Семплы нового альбома RHAPSODY
10 май 2012
:
Новый сингл RHAPSODY
3 май 2012
:
Новое видео RHAPSODY
22 апр 2012
:
Новый барабанщик RHAPSODY
31 мар 2012
:
Новый вокалист RHAPSODY
13 мар 2012
:
RHAPSODY сняли видео на 'Dark Fate Of Atlantis'
27 фев 2012
:
Обложка нового альбома RHAPSODY
30 янв 2012
:
Название нового альбома RHAPSODY
16 ноя 2011
:
RHAPSODY: Новое приключение начинается!
24 июл 2006
:
Подробности о новом альбоме RHAPSODY OF FIRE
16 июл 2006
:
RHAPSODY переименовались в RHAPSODY OF FIRE
8 янв 2006
:
RHAPSODY выпустят свой первый концертник в январе
22 ноя 2005
:
RHAPSODY выпускают первый концертный альбом
30 авг 2005
:
Новый альбом RHAPSODY в ноябре
сегодня
Дебютный альбом LIONE / CONTI выйдет в январе
Дебютный альбом проекта Lione/Conti под таким же названием увидит свет 26 января. Первое видео на песню с нового релиза на песню "Ascension" доступно для просмотра ниже.
Проект образован вокруг Fabio Lione (оригинальный вокалист Rhapsody, Rhapsody Of Fire, Rhapsody Reunion, Angra) и Alessandro Conti (вокалист Trick Or Treat и Luca Turilli's Rhapsody).
Трэклист:
1. Ascension
2. Outcome
3. You're Falling
4. Somebody Else
5. Misbeliever
6. Destruction Show
7. Glories
8. Truth
9. Gravity
10. Crosswinds
Состав:
Fabio Lione - вокал
Alessandro Conti - вокал
Marco Lanciotti - ударные
Filippo Martignano - клавишные
Simone Mularoni - гитара, бас
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).