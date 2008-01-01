9 дек 2017



KATAKLYSM нашли продюсера KATAKLYSM объявили имя продюсера нового альбома, релиз которого намечен на апрель на лейбле Nuclear Blast — им стал Jay Ruston (Anthrax, Stone Sour), который будет отвечать и за сведение нового материала.









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