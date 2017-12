8 дек 2017



Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS "Choosing Mental Illness", новая песня группы PHILIP ANSELMO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Choosing Mental Illness As A Virtue", выход которого запланирован на 26 января на Housecore Records:



"Little Fucking Heroes"

"Utopian"

"Choosing Mental Illness"

"The Ignorant Point"

"Individual"

"Delinquent"

"Photographic Taunts"

"Finger Me"

"Invalid Colubrine Frauds"

"Mixed Lunatic Results"











