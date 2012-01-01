Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [61]
*Новый трек MORBID ANGEL [55]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [48]
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [31]
*JASON NEWSTED о METALLICA [29]
*
[= ||| все новости группы



*Philip Anselmo*



8 дек 2017 : 		 Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

13 окт 2017 : 		 Новый альбом PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS выйдет зимой

8 сен 2017 : 		 PHILIP ANSELMO критикует журналистов, что те назвали его нацистом

24 авг 2017 : 		 PAUL STANLEY и PHILIP ANSELMO о бое Мейвейзера и МакГрегора

5 май 2017 : 		 Новое видео PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY

2 фев 2017 : 		 PHILIP ANSELMO о социальных сетях и новом материале DOWN

19 янв 2017 : 		 Новый альбом PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY доступен для прослушивания

12 янв 2017 : 		 Новая песня PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY

16 дек 2016 : 		 PHILIP ANSELMO критикует ROBB'a FLYNN'a и SCOTT'a IAN'a за их высказывания в свой адрес

5 июл 2016 : 		 PHILIP ANSELMO: «Почему я, тля, ненавижу рок-звезд, на!»

18 мар 2016 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о PHILIP'е ANSELMO

11 мар 2016 : 		 PHILIP ANSELMO: 'Моя ошибка серьезно ударила по моей репутации'

9 мар 2016 : 		 KIRK WINDSTEIN о PHILIP'e ANSELMO

19 фев 2016 : 		 Барабанщик ANTHRAX о PHILIP'e ANSELMO

15 фев 2016 : 		 Вокалист CANCER BATS о PHILIP'e ANSELMO

15 фев 2016 : 		 Вокалист STRYPER простил PHILIP'a ANSELMO

12 фев 2016 : 		 Гитарист ANTHRAX о PHILIP'e ANSELMO

11 фев 2016 : 		 Организаторов HELLFEST лишили гранта из-за отказа убрать из состава DOWN

11 фев 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о словах PHILIP'a ANSELMO

11 фев 2016 : 		 ZAKK WYLDE о словах PHILIP'a ANSELMO

11 фев 2016 : 		 Музыканты A LEAGUE отлично провели время с PHILIP'ом ANSELMO

8 фев 2016 : 		 Вокалист ADELITAS WAY о словах PHILIP'a ANSELMO

8 фев 2016 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к афроамериканцам

8 фев 2016 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN о о словах PHILIP'a ANSELMO

5 фев 2016 : 		 PHILIP ANSELMO: «Я вновь приношу извинения»

3 фев 2016 : 		 ANGRA о словах PHILIP'a ANSELMO

3 фев 2016 : 		 Вокалист THE BLOODLINE/DIVINE HERESY о словах PHILIP'а ANSELMO

2 фев 2016 : 		 Вокалист HYMNS о действиях PHILIP'a ANSELMO

2 фев 2016 : 		 Гитаристка EVANESCENCE о словах PHILIP'a ANSELMO

2 фев 2016 : 		 Лидер ANTHRAX о словах PHILIP'a ANSELMO

1 фев 2016 : 		 PHILIP ANSELMO принёс извинения

1 фев 2016 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD о словах PHILIP'a ANSELMO

1 фев 2016 : 		 ALL SHALL PERISH о действиях PHILIP ANSELMO

1 фев 2016 : 		 Гитарист DARKEST HOUR о словах PHILIP'a ANSELMO

1 фев 2016 : 		 Лидер MACHINE HEAD подверг критике PHILIP'а ANSELMO

1 фев 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о словах PHILIP'a ANSELMO

29 янв 2016 : 		 PHILIP ANSELMO — расист?

11 окт 2015 : 		 PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS расстались с гитаристом

8 окт 2015 : 		 Кавер-версия CELTIC FROST от CHILD BITE c PHIL'ом ANSELMO

18 авг 2015 : 		 PHILIP ANSELMO: «SICK OF IT ALL были первой нью-йоркской группой, кто помог PANTERA»

21 июл 2015 : 		 PHILIP ANSELMO не убирал футболку с флагом Конфедерации из магазина PANTERA

14 июл 2015 : 		 PHILIP ANSELMO «не хочет иметь ничего общего с флагом Конфедерации»

19 май 2015 : 		 PHILIP ANSELMO работает над "секретным дэт-металл проектом"

17 мар 2015 : 		 Совместная работа PHILIP'a ANSELMO и актёра BILL'a MOSELEY

18 фев 2015 : 		 CHILD BITE запишут альбом с PHILIP'ом ANSELMO

25 янв 2015 : 		 PHILIP'a ANSELMO признали "музыкальным артистом года"

3 янв 2015 : 		 PHILIP ANSELMO готовит песни для второго сольного альбома

8 дек 2014 : 		 PHILIP ANSELMO не планирует устраивать публичные акции в годовщину смерти DIMEBAG'а DARRELL'a

29 окт 2014 : 		 PHILIP ANSELMO опечален смертью одного из организаторов Housecore Horror Film Festival

24 сен 2014 : 		 PHILIP ANSELMO, CROWBAR в "NOLA: Life, Death And Heavy Blues From The Bayou"

1 сен 2014 : 		 PHILIP ANSELMO: «Альбом METALLICA "Load" не должен был выходить»

26 июл 2014 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет THE SMITHS

22 июл 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

5 июл 2014 : 		 Видео полного выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

20 июн 2014 : 		 Видео полного выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

17 июн 2014 : 		 Вокалист LENG TCH'E присоединился на сцене к PHILIP H. ANSELMO

16 июн 2014 : 		 REX BROWN присоединился на сцене к PHILIP ANSELMO

29 мар 2014 : 		 Эпизод программы 'Cooking Hostile With Phil Anselmo'

8 фев 2014 : 		 Видео с выступления PHILIP ANSELMO

15 янв 2014 : 		 Видео с выступления PHILIP ANSELMO

16 дек 2013 : 		 Новое видео PHILIP H. ANSELMO

25 ноя 2013 : 		 Видео с выступления PHILIP ANSELMO

20 ноя 2013 : 		 Видео с выступления PHILIP ANSELMO

30 окт 2013 : 		 Видео с выступления PHILIP ANSELMO

25 окт 2013 : 		 Новая песня PHILIP ANSELMO

14 сен 2013 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA

5 сен 2013 : 		 Видео с выступления PHILIP ANSELMO

4 авг 2013 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил песни PANTERA, SUPERJOINT RITUAL

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления PHILIP ANSELMO

13 июл 2013 : 		 Новый альбом PHILIP ANSELMO доступен для прослушивания

10 июл 2013 : 		 Новое видео PHILIP ANSELMO

20 июн 2013 : 		 PHILIP ANSELMO: Новая песня

6 июн 2013 : 		 Семплы новых песен PHILIP ANSELMO

29 май 2013 : 		 PHILIP ANSELMO: Новая песня

14 май 2013 : 		 PHILIP ANSELMO: Новая песня

17 апр 2013 : 		 Сольная работа PHILIP ANSELMO выйдет в июле

9 апр 2013 : 		 VINNIE PAUL: «Мне неинтересно общаться с PHILIP'ом ANSELMO»

17 фев 2013 : 		 PHILIP ANSELMO переживает за VINNIE PAUL'а

8 фев 2013 : 		 PHILIP ANSELMO: «Прошло уже восемь лет, как я слез с тяжёлых наркотиков»

2 фев 2013 : 		 Лейбл Philip'а Anselmo получил выход на европейский рынок

13 янв 2013 : 		 PHILIP ANSELMO: "'На альбоме вы услышите те вещи, которые я писал запертым в своей комнате, когда меня изнутри пожирала дикая боль, от которой хотелось залезть на стенку."

4 янв 2013 : 		 Семплы двух песен PHILIP ANSELMO

13 дек 2012 : 		 PHILIP ANSELMO о сольном альбоме

11 дек 2012 : 		 PHILIP ANSELMO узнал о 50 CENT'e

29 окт 2012 : 		 Сплит PHILIP ANSELMO/ WARBEAST выйдет в январе

12 май 2012 : 		 PHILIP ANSELMO о своём готовящемся сольном альбоме

| - |
|||| 8 дек 2017

Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

*
zoom
*
* *
"Choosing Mental Illness", новая песня группы PHILIP ANSELMO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Choosing Mental Illness As A Virtue", выход которого запланирован на 26 января на Housecore Records:

"Little Fucking Heroes"
"Utopian"
"Choosing Mental Illness"
"The Ignorant Point"
"Individual"
"Delinquent"
"Photographic Taunts"
"Finger Me"
"Invalid Colubrine Frauds"
"Mixed Lunatic Results"

PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS To Release Choosing Mental Illness As A Virtue Album In January; First Single Streaming




Like!+4Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144
8 дек 2017, 18:56		Это чо, Ансельмо так гроулит? Херасе.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 527

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Eluveitie Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом