23 ноя 2017



На концерте ROBERT PLANT поклонники из-за духоты падали в обморок Разгневанные поклонники Robert'a Plant'a пожаловались на переполненный зал после того, как несколько слушателей упали в обморок на концерт в Midland'e, сообщает Birmingham Mail.



Официальные лица подтвердили, что «несколько» человек упало в обморок из-за жары во время выступления фронтмена Led Zeppelin в Wolverhampton Civic Hall в Вулвергемптоне, Англия, 20 ноября.



Городской совет сообщил, что в этом 80-летнем здании запланирована модернизация систем вентиляции и отопления.















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