Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Малькольм Янг (AC/DC) [48]
*IRON MAIDEN начнут с Эстонии [27]
*Видео с концерта STONE SOUR в Москве [27]
*Новая песня MACHINE HEAD [23]
*BILL WARD попал в больницу [14]
*
[= ||| все новости группы



*Dimmu Borgir*



24 ноя 2017 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет в начале 2018

25 май 2017 : 		 Вокалист DIMMU BORGIR: «Мне жаль тех, кто видел нас лишь на YouTube»

15 май 2017 : 		 Вокалист DIMMU BORGIR о новом альбоме

21 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR

13 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR

8 апр 2017 : 		 Рассказ о концертном релизе DIMMU BORGIR

4 апр 2017 : 		 DIMMU BORGIR завершают работу над брутальным и симфоническим альбомом

1 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR

31 мар 2017 : 		 DIMMU BORGIR завершают работу над альбомом

16 мар 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR

3 мар 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR

17 фев 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR

24 янв 2017 : 		 DIMMU BORGIR работают с хором

12 янв 2017 : 		 Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной

5 сен 2016 : 		 Переиздание DIMMU BORGIR отложено

29 июл 2016 : 		 Переиздание DIMMU BORGIR выйдет осенью

11 апр 2016 : 		 DIMMU BORGIR продлили контракт с NUCLEAR BLAST

31 окт 2015 : 		 DIMMU BORGIR: Видео из студии

7 мар 2015 : 		 DIMMU BORGIR готовят новый альбом

7 дек 2014 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме группы

6 окт 2014 : 		 DVD DIMMU BORGIR выйдет в 2015 году

1 окт 2014 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: "У нас не так много материала для нового альбома"

5 авг 2014 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

4 июл 2014 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет не раньше следующего года

3 июн 2014 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

2 июн 2014 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме

14 апр 2014 : 		 SILENOZ и NORTHERN NIGHT CLOTHING объединили усилия

28 ноя 2013 : 		 Немецкий рэпер BUSHIDO украл музыку у DIMMU BORGIR

18 авг 2013 : 		 DIMMU BORGIR работают над новым альбомом

23 мар 2013 : 		 DIMMU BORGIR подтвердили российские даты

21 сен 2012 : 		 DIMMU BORGIR на немецком ТВ

27 авг 2012 : 		 Умер художник-оформитель DIMMU BORGIR

21 авг 2012 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

14 июн 2012 : 		 DIMMU BORGIR: Drum-Cam с выступлений на SWEDEN ROCK FESTIVAL, NOVA ROCK

15 мар 2012 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

25 фев 2012 : 		 Табулатура трех песен DIMMU BORGIR

26 янв 2012 : 		 DIMMU BORGIR работают над DVD

7 дек 2011 : 		 Интервью с Silenoz'ом из DIMMU BORGIR

13 ноя 2011 : 		 DIMMU BORGIR открыли европейский тур

25 окт 2011 : 		 DIMMU BORGIR исполнят целиком "Enthrone Darkness Triumphant"

6 окт 2011 : 		 У DIMMU BORGIR 'много материала' для юбилейного альбома

15 сен 2011 : 		 DIMMU BORGIR с оркестром на Wacken 2012

6 июл 2011 : 		 Документальный фильм о выступлении DIMMU BORGIR с симфоническим оркестром

29 май 2011 : 		 DIMMU BORGIR выступили с симфоническим оркестром

23 дек 2010 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

18 ноя 2010 : 		 Видео концерта DIMMU BORGIR

9 ноя 2010 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR о смене обложки "Abrahadabra"

9 ноя 2010 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Наша формула состоит в том, чтобы не придерживаться каких-либо ориентиров»

8 ноя 2010 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

4 ноя 2010 : 		 Будущие тиражи нового альбома DIMMU BORGIR выйдут с новой обложкой

29 окт 2010 : 		 DIMMU BORGIR впервые за 10 лет едут в Японию

28 окт 2010 : 		 DIMMU BORGIR выступили вместе с Agnete Kjølsrud

24 окт 2010 : 		 DIMMU BORGIR в новом номере METAL HAMMER

16 окт 2010 : 		 Видео с концерта DIMMU BORGIR

23 сен 2010 : 		 Лимитированные издания DIMMU BORGIR

20 сен 2010 : 		 DIMMU BORGIR открыли европейское турне с KORN

17 сен 2010 : 		 Новая песня DIMMU BORGIR

17 сен 2010 : 		 Вокалистка DJERV о работе с DIMMU BORGIR

14 сен 2010 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

6 сен 2010 : 		 Бывший клавишник APOPTYGMA BERZERK поедет в турне с DIMMU BORGIR?

1 сен 2010 : 		 Новый сингл DIMMU BORGIR в исполнении норвежского оркестра

25 авг 2010 : 		 Новый участник в DIMMU BORGIR

14 авг 2010 : 		 Новый сингл DIMMU BORGIR выйдет на следующей неделе

6 авг 2010 : 		 Новое промофото DIMMU BORGIR

23 июл 2010 : 		 Трек-лист нового альбома DIMMU BORGIR

10 июл 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома DIMMU BORGIR

8 июл 2010 : 		 DIMMU BORGIR представили 3/4 обложки

7 июл 2010 : 		 DIMMU BORGIR представили 2/4 обложки

6 июл 2010 : 		 DIMMU BORGIR представили 1/4 обложки

5 июл 2010 : 		 DIMMU BORGIR запустили счётчик

1 июл 2010 : 		 DIMMU BORGIR поедут в тур с KORN по Европе

2 июн 2010 : 		 Информация о новом альбоме DIMMU BORGIR

1 фев 2010 : 		 DIMMU BORGIR работают над «величественным, колоссальным, эпическим и первоклассным» альбомом

23 янв 2010 : 		 Фронтмен DIMMU BORGIR открыл "The Wrath Of Shag"

9 сен 2009 : 		 DIMMU BORGIR о новом альбоме

2 сен 2009 : 		 Vortex прокомментировал увольнение из DIMMU BORGIR

31 авг 2009 : 		 DIMMU BORGIR подтвердили разрыв с Vortex'ом и Mustis'ом

31 авг 2009 : 		 Бывший клавишник DIMMU BORGIR утверждает, что его уволили из группы текстовым сообщением

24 фев 2009 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR принял участие в кулинарной программе

26 сен 2008 : 		 Свадьба фронтмена DIMMU BORGIR откладывается

21 июл 2008 : 		 Фронтмен DIMMU BORGIR женится на бывшей подруге NICOLAS'а CAGE'а

15 июл 2008 : 		 Новый DVD DIMMU BORGIR выйдет в октябре

26 май 2008 : 		 Миньон DIMMU BORGIR "Vredesbyrd" вышел на виниле

30 апр 2008 : 		 Доступно новое видеоинтервью SILENOZ'а из DIMMU BORGIR

3 фев 2008 : 		 DIMMU BORGIR получили награду за лучшее видео

13 ноя 2007 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR получил золотой статус

2 ноя 2007 : 		 DIMMU BORGIR обвинили немецкого рэппера в плагиате

30 окт 2007 : 		 DIMMU BORGIR призананы "Лучшим Metal-исполнителем" на Alarm Awards

30 окт 2007 : 		 Концерт DIMMU BORGIR в Осло будет сниматься для DVD

20 окт 2007 : 		 DIMMU BORGIR отыграли перед 80-ю зрителями

29 сен 2007 : 		 DIMMU BORGIR: видео 'The Sacrilegious Scorn' в сети

23 июл 2007 : 		 DIMMU BORGIR снимут видео "The Sacrilegious Scorn"

16 июл 2007 : 		 Лейбл группы DIMMU BORGIR: "Итальянский журналист не был причастен к утечке материалов!"

16 июл 2007 : 		 DIMMU BORGIR: доступна полная версия оформления 'In Sorte Diaboli'

13 май 2007 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR был исключен из английских чартов

8 май 2007 : 		 DIMMU BORGIR стали первой блэк-метал группой в Норвегии

3 май 2007 : 		 Данные о продажах нового альбома DIMMU BORGIR

12 апр 2007 : 		 DIMMU BORGIR издают книгу

6 апр 2007 : 		 DIMMU BORGIR: видео 'The Serpentine Offering' в сети

3 апр 2007 : 		 Оригинальную обложку нового альбома DIMMU BORGIR запретили

12 мар 2007 : 		 Подробности о новом сингле DIMMU BORGIR "The Serpentine Offering"

26 фев 2007 : 		 Новый сингл DIMMU BORGIR в марте

17 фев 2007 : 		 DIMMU BORGIR : варианты изданий альбома 'In Sorte Diaboli'

12 фев 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома DIMMU BORGIR

10 фев 2007 : 		 DIMMU BORGIR выпустят альбом раньше обещанного

12 дек 2006 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR в мае

23 ноя 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома DIMMU BORGIR

16 ноя 2006 : 		 DIMMU BORGIR завершили запись нового альбома

3 ноя 2006 : 		 Silenoz о новом альбоме DIMMU BORGIR

24 окт 2006 : 		 DIMMU BORGIR: последние новости из студии

19 окт 2006 : 		 DIMMU BORGIR: последние новости из студии

11 окт 2006 : 		 DIMMU BORGIR начинают записывать новый альбом

6 июл 2006 : 		 DIMMU BORGIR: Переиздание "Godless Savage Garden"

15 июн 2006 : 		 DIMMU BORGIR отправятся в студию в октябре

3 июн 2006 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR уточняет состав группы

14 янв 2006 : 		 DIMMU BORGIR: новое видео

1 ноя 2005 : 		 Басист DIMMU BORGIR засветился у DAGOBA

25 сен 2005 : 		 Новости от DIMMU BORGIR

10 авг 2005 : 		 DIMMU BORGIR продолжают работать с NUCLEAR BLAST

1 мар 2004 : 		 DIMMU BORGIR удостоились норвежской Grammy

9 сен 2002 : 		 Новости от DIMMU BORGIR

14 ноя 2001 : 		 Dimmu Borgir - концертный альбом и DVD

| - |
|||| сегодня

Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет в начале 2018

*
zoom
*
* *
Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz), гитарист DIMMU BORGIR, в свежем интервью вебзину Metal Shock Finland рассказал о том, как идут дела с записью нового студийного альбома, который будет первым после выпуска "Abrahadabra" (2010):

"Еще многое осталось доделать: мы до сих пор в стадии завершения оформления релиза, подготовки фотосесии, видео и тому подобной фигни. Все это занимает время. Думаю, после семи лет ожидания можно еще немного потерпеть. Я надеюсь! На самом деле сначала мы думали о чем-то типа ноября 2017 года, но теперь мы строим планы на первую половину 2018-го. Но мы действительно очень ждем этого релиза. Уверен, что это и правда наш лучший альбом."



Like!+6Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144
24 ноя 2017, 00:53		Надо бы, наконец, послушать 2 последних альбома да и вообще, освежить в памяти дискографию.

PS/Помню, друг купил потертый кругляш Спиритуал Блэк Дименшнс (знать не зная что это) в конфискате без коробки вместе с какой-то попсо-сборкой. Дикие времена были... Мы выживали как могли?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 515

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
<font color=white>Hell<font color=blue>o<font color=red>ween</font></font></font> Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом