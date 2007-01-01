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Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет в начале 2018 Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz), гитарист DIMMU BORGIR, в свежем интервью вебзину Metal Shock Finland рассказал о том, как идут дела с записью нового студийного альбома, который будет первым после выпуска "Abrahadabra" (2010):



"Еще многое осталось доделать: мы до сих пор в стадии завершения оформления релиза, подготовки фотосесии, видео и тому подобной фигни. Все это занимает время. Думаю, после семи лет ожидания можно еще немного потерпеть. Я надеюсь! На самом деле сначала мы думали о чем-то типа ноября 2017 года, но теперь мы строим планы на первую половину 2018-го. Но мы действительно очень ждем этого релиза. Уверен, что это и правда наш лучший альбом."





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