Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет в начале 2018

Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz), гитарист DIMMU BORGIR, в свежем интервью вебзину Metal Shock Finland рассказал о том, как идут дела с записью нового студийного альбома, который будет первым после выпуска "Abrahadabra" (2010):
"Еще многое осталось доделать: мы до сих пор в стадии завершения оформления релиза, подготовки фотосесии, видео и тому подобной фигни. Все это занимает время. Думаю, после семи лет ожидания можно еще немного потерпеть. Я надеюсь! На самом деле сначала мы думали о чем-то типа ноября 2017 года, но теперь мы строим планы на первую половину 2018-го. Но мы действительно очень ждем этого релиза. Уверен, что это и правда наш лучший альбом."
Kliops144
PS/Помню, друг купил потертый кругляш Спиритуал Блэк Дименшнс (знать не зная что это) в конфискате без коробки вместе с какой-то попсо-сборкой. Дикие времена были... Мы выживали как могли?
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