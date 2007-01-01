23 ноя 2017



Видеонарезка с концерта LINKIN PARK в память о Честере Беннингтоне Пятиминутная нарезка видео с концерта LINKIN PARK в память о фронтмене коллектива, Честере Беннингтоне, опубликована ниже. Концерт состоялся 27 октября в Hollywood Bowl (Лос-Анджелес). Все вырученные средства будут отправлены в фонд One More Light. http://www.linkinpark.com







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