26 ноя 2017 : GLASSJAW выпустят новый альбом в декабре



26 ноя 2017



GLASSJAW выпустят новый альбом в декабре Американская группа GLASSJAW 1 декабря выпустит свой третий альбом, получивший название "Material Control".



Трек-лист:



01. New White Extremity

02. Shira

03. 11 Days

04. Golgotha

05. Pretty Hell

06. Bastille Day

07. Pompeii

08. Bibleland

09. Closer

10. My Conscience Weighs A Ton

11. Material Control

