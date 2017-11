сегодня



Новое видео THE 69 EYES Финские рокеры THE 69 EYES опубликовали видео на свою песню "Christmas In New York City". Клип снял Ville Juurikkala, ранее работавший с THE 69 EYES, HIM, NIGHTWISH и AMORPHIS.















