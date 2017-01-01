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*Big City*



9 дек 2017 : 		 Музыканты SCARIOT, BLOOD RED THRONE в BIG CITY

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Музыканты SCARIOT, BLOOD RED THRONE в BIG CITY

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Группа BIG CITY, в состав которой входят участники SCARIOT, BLOOD RED THRONE, MARATON, WITHEM и MEMORIA AVENUE, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором весной 2018 года состоится выход двойного CD: первый диск — новая работа, а второй — первая запись, "Wintersleep".

Norway's BIG CITY Featuring Members Of SCARIOT, BLOOD RED THRONE And Others Sign With ROAR! Rock Of Angels Records



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