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9 дек 2017
Музыканты SCARIOT, BLOOD RED THRONE в BIG CITY
Группа BIG CITY, в состав которой входят участники SCARIOT, BLOOD RED THRONE, MARATON, WITHEM и MEMORIA AVENUE, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором весной 2018 года состоится выход двойного CD: первый диск — новая работа, а второй — первая запись, "Wintersleep". |
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