9 дек 2017



Музыканты SCARIOT, BLOOD RED THRONE в BIG CITY Группа BIG CITY, в состав которой входят участники SCARIOT, BLOOD RED THRONE, MARATON, WITHEM и MEMORIA AVENUE, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором весной 2018 года состоится выход двойного CD: первый диск — новая работа, а второй — первая запись, "Wintersleep".









+0 -2









просмотров: 173

