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9 дек 2017
VILE ONES на Good Fight Music
Группа VILE ONES, в состав которой входят вокалист Oh Sleeper Micah Kinard и бывшие участники Scarlet Randy Vanderbilt и Andreas Magnusson, заключила соглашение с Good Fight Music. Новая песня коллектива, "Bait & Collar", доступна для прослушивания ниже, а сам трек включен в шестипесенный ЕР "Teeth", выходящий пятого января на Good Fight Music. |
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