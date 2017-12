9 дек 2017



VILE ONES на Good Fight Music Группа VILE ONES, в состав которой входят вокалист Oh Sleeper Micah Kinard и бывшие участники Scarlet Randy Vanderbilt и Andreas Magnusson, заключила соглашение с Good Fight Music. Новая песня коллектива, "Bait & Collar", доступна для прослушивания ниже, а сам трек включен в шестипесенный ЕР "Teeth", выходящий пятого января на Good Fight Music.











+0 -2









просмотров: 180