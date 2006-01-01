Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»
Candice Night, жена и партнёр Ritchie Blackmore'а, назвала нового фронтмена RAINBOW Ronnie Romero «удачной находкой»:
«Помню, мы сидели часа в два ночи и занимались поисками в YouTube, обсуждая возможное реформирование RAINBOW, плюсы и минусы работы с музыкантами с именем или наоборот, с менее известными людьми. Если честно, я просто просматривала видео групп, которые делали каверы на песни RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW эпохи Дио, и нашла трёх потрясающих парней, которых показала Ritchie. Ronnie, безусловно, был лучше всех.
Я зашла на его страницу Facebook, всё выглядело очень цивильно: его фотография с женой за обедом, никаких попоек, разгулов и всяких глупостей, то есть было очевидно, что он нормальный и надёжный человек, что не так часто встречается в нашем бизнесе. Также там было размещено его видео, поющего а капелла в студии, которое очень понравилось Ritchie.
Мы с Ritchie провели прослушивание в Германии. Ritchie взял акустическую гитару и попросил Ronnie спеть, и он был абсолютно безупречен. Он мог добавить хрипотцы и полностью убрать её, когда хотел. Что касается диапазона... Он может ухитриться спеть всё от гиллановской "Child In Time" до любого номера из репертуара Dio, Joe Lynn'а Turner'a, Graham'а Bonnet'a... А ведь у всех четырёх очень разный стиль пения, а Ronnie делает всё в своей собственной роковой манере. Он очень уверенно ведёт себя на сцене и соответствует всем требованиям. Это потрясающая находка. Мы очень рады!»
По словам Night, Blackmore и Romero уже «написали вместе пару песен» для будущего релиза: «Думаю, они планируют написать больше совместного материала в будущем. Точно знаю, что уже есть одна вещь, которая называется "Waiting For A Sign". Пока неизвестно, когда она будет выпущена, но это точно будет сделано».
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