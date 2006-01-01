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*Rainbow*



26 ноя 2017 : 		 Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»

9 окт 2017 : 		 RAINBOW в России

28 июл 2017 : 		 Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал

24 июл 2017 : 		 RAINBOW записали несколько новых композиций

19 июн 2017 : 		 Видео с выступления RAINBOW

31 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW

21 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

18 апр 2017 : 		 RAINBOW записали две новые песни в студии

5 апр 2017 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет летом

28 мар 2017 : 		 ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»

18 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW

12 янв 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»

27 дек 2016 : 		 GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»

6 дек 2016 : 		 RAINBOW поедут в тур по Великобритании

26 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

17 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

8 ноя 2016 : 		 Видео с выступления RAINBOW 1984

27 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

29 сен 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»

8 июл 2016 : 		 Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе

2 июл 2016 : 		 Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе

26 июн 2016 : 		 Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе

19 июн 2016 : 		 Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе

18 июн 2016 : 		 Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе

7 май 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае

25 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW

17 мар 2016 : 		 Фото нового состава RAINBOW

11 мар 2016 : 		 Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову

8 мар 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле

25 фев 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW

25 фев 2016 : 		 JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал

19 фев 2016 : 		 Редкое видео RAINBOW

30 ноя 2015 : 		 Фото нового состава RAINBOW

25 ноя 2015 : 		 Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"

17 ноя 2015 : 		 Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»

7 ноя 2015 : 		 Состав вкоманды лидера RAINBOW

2 ноя 2015 : 		 Дата третьего шоу лидера RAINBOW

24 окт 2015 : 		 Дата второго шоу лидера RAINBOW

18 окт 2015 : 		 Дата первого шоу лидера RAINBOW

10 сен 2015 : 		 "The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре

4 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW

21 май 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW

21 май 2015 : 		 Концертные записи RAINBOW выйдут в августе

29 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW

14 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW

12 дек 2014 : 		 Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе

28 авг 2014 : 		 JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"

11 фев 2014 : 		 Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW

23 июл 2013 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе

15 июл 2013 : 		 Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD

14 мар 2013 : 		 "Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD

28 янв 2013 : 		 Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW

22 ноя 2012 : 		 Редкие документальные кадры RAINBOW

3 ноя 2012 : 		 DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW

30 авг 2012 : 		 Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде

13 янв 2012 : 		 RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле

9 фев 2011 : 		 Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW

3 дек 2010 : 		 Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе

27 авг 2010 : 		 Редкие видео RAINBOW

12 июл 2010 : 		 ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии

10 июн 2010 : 		 Альбомы RAINBOW выйдут на виниле

9 июн 2010 : 		 Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO

2 ноя 2009 : 		 В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?

7 окт 2009 : 		 Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»

29 сен 2007 : 		 RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"

14 сен 2006 : 		 Два DVD от RAINBOW в сентябре

11 мар 2006 : 		 RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года

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|||| 26 ноя 2017

Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»

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Candice Night, жена и партнёр Ritchie Blackmore'а, назвала нового фронтмена RAINBOW Ronnie Romero «удачной находкой»:

«Помню, мы сидели часа в два ночи и занимались поисками в YouTube, обсуждая возможное реформирование RAINBOW, плюсы и минусы работы с музыкантами с именем или наоборот, с менее известными людьми. Если честно, я просто просматривала видео групп, которые делали каверы на песни RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW эпохи Дио, и нашла трёх потрясающих парней, которых показала Ritchie. Ronnie, безусловно, был лучше всех.

Я зашла на его страницу Facebook, всё выглядело очень цивильно: его фотография с женой за обедом, никаких попоек, разгулов и всяких глупостей, то есть было очевидно, что он нормальный и надёжный человек, что не так часто встречается в нашем бизнесе. Также там было размещено его видео, поющего а капелла в студии, которое очень понравилось Ritchie.

Мы с Ritchie провели прослушивание в Германии. Ritchie взял акустическую гитару и попросил Ronnie спеть, и он был абсолютно безупречен. Он мог добавить хрипотцы и полностью убрать её, когда хотел. Что касается диапазона... Он может ухитриться спеть всё от гиллановской "Child In Time" до любого номера из репертуара Dio, Joe Lynn'а Turner'a, Graham'а Bonnet'a... А ведь у всех четырёх очень разный стиль пения, а Ronnie делает всё в своей собственной роковой манере. Он очень уверенно ведёт себя на сцене и соответствует всем требованиям. Это потрясающая находка. Мы очень рады!»

По словам Night, Blackmore и Romero уже «написали вместе пару песен» для будущего релиза: «Думаю, они планируют написать больше совместного материала в будущем. Точно знаю, что уже есть одна вещь, которая называется "Waiting For A Sign". Пока неизвестно, когда она будет выпущена, но это точно будет сделано».

New RAINBOW Singer RONNIE ROMERO Is














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КомментарииСкрыть/показать 8 )

timekiller61
26 ноя 2017, 16:15		Эта Израилоу-чушка парчушнвя-вреда року нанесла не менее, чем Йоко, которое Оно.

ИванСемичев
26 ноя 2017, 17:39		Очень симпотишная скромная девушка с прекрасным вокалом . Ты в самом деле думаешь что если бы в 1989 году они с Ричи не познакомились то Черныш не ушёл бы никогда из Дип Пёрпл ? Да они уже все сдохли бы от церроза печени лет 15 назад а Блекмор или Гилан сдохли бы в тюрьме так как один всё таки завалил бы другого из взаимной ненависти.

father
26 ноя 2017, 17:58		Блэкмор ещё в 70-х говорил, что любит средневековое музло. Может, даже и хорошо, что для этого увлечения у него есть отдельная группа, а Rainbow и Deep Purple не сильно "пострадали".

c4rcommunity
26 ноя 2017, 18:59		Гуд!

stary
26 ноя 2017, 19:55		У барабанщика майка Депеш мод ,у басиста портки крестьянина .. " я его слепила из того ,что было....."

gogatushka
26 ноя 2017, 22:33		Сукатварь

Olynth
26 ноя 2017, 23:13		Это вообще ни разу не Rainbow. Вроде музыканты адекватные,чувак вроде поет,но пластмасса,блять ,какая-то. Только не начинайте труля-ля про то,что это Блэкмора детище,и,что где он пукнул,там и радуга. Он,сука,в ответе за тех,кого приручил При всем моем уважении.

Fixxxxer
27 ноя 2017, 00:03		Olynth, спасибо, орнул знатно :D


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