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*Rob Zombie*



26 ноя 2017 : 		 Выпущены фигурки ROB ZOMBIE

27 окт 2017 : 		 ROB ZOMBIE снимает новый фильм

2 авг 2017 : 		 ROB ZOMBIE начал работу над альбомом

22 июн 2017 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

12 июн 2017 : 		 ROB ZOMBIE начнет запись летом

10 июн 2017 : 		 ROB ZOMBIE на CAA

23 май 2017 : 		 ROB ZOMBIE исполняет WHITE ZOMBIE

23 фев 2017 : 		 ROB ZOMBIE озвучил персонажа "Стражей Галактики 2"

16 ноя 2016 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

28 окт 2016 : 		 '31' от ROB'a ZOMBIE выйдет зимой

11 окт 2016 : 		 ROB ZOMBIE: «Мы быстро помирились с Джоном»

30 сен 2016 : 		 ROB ZOMBIE помирился с JOHN'ом CARPENTER'ом

17 сен 2016 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

9 сен 2016 : 		 ROB ZOMBIE купил дом за 2,5 миллиона долларов

1 сен 2016 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

21 июл 2016 : 		 Американский военный пенсионер исполнил песню ROB'a ZOMBIE

23 июн 2016 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

15 июн 2016 : 		 Чего боится ROB ZOMBIE?

14 июн 2016 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

13 июн 2016 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

19 май 2016 : 		 ROB ZOMBIE боится стать скучным

16 май 2016 : 		 ROB ZOMBIE о выступлении BABYMETAL

12 май 2016 : 		 ROB ZOMBIE защитил BABYMETAL от нападок своих поклонников

13 апр 2016 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

7 апр 2016 : 		 ROB ZOMBIE рассуждает о ситуации с вокалистом AC/DC

25 мар 2016 : 		 Новый фильм ROB ZOMBIE выйдет в сентябре

19 мар 2016 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

19 мар 2016 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от ROB ZOMBIE

10 фев 2016 : 		 ROB ZOMBIE отвечает на вопросы

28 янв 2016 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

11 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROB ZOMBIE

22 дек 2015 : 		 Трейлер нового альбома ROB'a ZOMBIE

24 ноя 2015 : 		 Премьера фильма ROB ZOMBIE пройдет в январе

1 ноя 2015 : 		 GLENN DANZIG присоединился на сцене к ROB ZOMBIE

14 окт 2015 : 		 Оформление нового пинболл-аппарата ROB'а ZOMBIE

13 авг 2015 : 		 ROB ZOMBIE о борьбе с троллями

11 авг 2015 : 		 Новый альбом ROB ZOMBIE может выйти в марте

11 авг 2015 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

19 июн 2015 : 		 ROB ZOMBIE получит награду

19 июн 2015 : 		 ROB ZOMBIE снимет фильм о Граучо Марксе

19 май 2015 : 		 Колыбельные от ROB ZOMBIE

3 апр 2015 : 		 ROB ZOMBIE нашел распространителя нового фильма

21 фев 2015 : 		 Концертный трек ROB ZOMBIE

22 янв 2015 : 		 ROB ZOMBIE завершил сведение

2 янв 2015 : 		 ROB ZOMBIE выпустит новый концертный альбом

16 дек 2014 : 		 ROB ZOMBIE: "Мне наплевать на нелегальные скачивания!"

15 сен 2014 : 		 ROB ZOMBIE заявил, что новый альбом станет его «лучшей записью»

4 авг 2014 : 		 ROB ZOMBIE собирает деньги на фильм

30 июл 2014 : 		 ROB ZOMBIE перепишет французскую революцию для "Assassin's Creed"

28 июл 2014 : 		 ROB ZOMBIE: «У меня не было выбора»

21 июл 2014 : 		 ROB ZOMBIE отменил шоу после двух песен

7 июл 2014 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

29 июн 2014 : 		 Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к ROB ZOMBIE

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео c выступления ROB ZOMBIE

19 май 2014 : 		 ROB ZOMBIE надеется завершить работу над альбомом в июле

1 май 2014 : 		 ROB ZOMBIE исполняет METALLICA

18 апр 2014 : 		 ROB ZOMBIE уже работает над альбомом

17 апр 2014 : 		 Трейлер нового DVD ROB ZOMBIE

7 мар 2014 : 		 Новый DVD ROB ZOMBIE выйдет с фотокнигой

27 фев 2014 : 		 Трек-лист нового DVD ROB ZOMBIE

27 фев 2014 : 		 ROB ZOMBIE через фильм о хоккее пришел к новому ужастику

25 фев 2014 : 		 Обложка нового DVD ROB ZOMBIE

14 фев 2014 : 		 Первый взгляд на новый DVD ROB ZOMBIE

22 янв 2014 : 		 ROB ZOMBIE продал дом в Калифорнии

14 ноя 2013 : 		 Музыканты KORN присоединились на сцене к ROB ZOMBIE

4 ноя 2013 : 		 ROB ZOMBIE в 'Jimmy Kimmel Live!'

31 окт 2013 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

30 июл 2013 : 		 ROB ZOMBIE: "Шоу в Хьюстоне и Далласе будут сняты для DVD"

25 июл 2013 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

22 июл 2013 : 		 ROB ZOMBIE планирует выпуск DVD

18 июл 2013 : 		 Видео с текстом к кавер-версии GRAND FUNK RAILROAD от ROB ZOMBIE

4 июл 2013 : 		 Видео всего выступления ROB ZOMBIE

3 июл 2013 : 		 Фильм ROB'a ZOMBIE'a выйдет на DVD в сентябре

21 май 2013 : 		 ROB ZOMBIE о кончине бывшего барабанщика WHITE ZOMBIE

2 май 2013 : 		 'Classic Album Collection' ROB ZOMBIE выйдет в мае

24 апр 2013 : 		 ROB ZOMBIE и JOHN 5 "окунулись в блэк-металл"

23 апр 2013 : 		 Фрагмент новой песни ROB ZOMBIE

12 апр 2013 : 		 Фрагмент нового фильма ROB ZOMBIE

8 апр 2013 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

22 мар 2013 : 		 Фрагмент нового фильма ROB ZOMBIE

22 мар 2013 : 		 Видео с текстом от ROB ZOMBIE

8 мар 2013 : 		 Детали саундтрека ROB ZOMBIE

27 фев 2013 : 		 Новый альбом ROB ZOMBIE выйдет на виниле

24 фев 2013 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

24 фев 2013 : 		 JOHN 5 снялся в новом фильме ROB'а ZOMBIE

23 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома ROB ZOMBIE

13 фев 2013 : 		 Фрагмент нового трека ROB ZOMBIE

5 фев 2013 : 		 Трейлер нового фильма ROB'a ZOMBIE

4 фев 2013 : 		 В новый альбом ROB ZOMBIE войдет кавер-версия GRAND FUNK RAILROAD

31 янв 2013 : 		 ROB ZOMBIE выпустит новый альбом в апреле

8 ноя 2012 : 		 Награда ROB ZOMBIE

25 окт 2012 : 		 ROB ZOMBIE говорит, что новый альбом "особенный"

14 окт 2012 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

4 окт 2012 : 		 Трейлер нового фильма ROB'a ZOMBIE

21 июн 2012 : 		 ROB ZOMBIE снимет фильм о хоккейной команде

15 июн 2012 : 		 ROB ZOMBIE нанял продюсера BOB'а MARLETTE для работы над новым альбомом

10 июн 2012 : 		 ROB ZOMBIE не закончил работы над фильмом "The Lords Of Salem"

20 апр 2012 : 		 ROB ZOMBIE создает комедийный сериал

22 апр 2011 : 		 ROB ZOMBIE представил ударника

24 мар 2011 : 		 Кукла-вуду от ROB'a ZOMBIE

30 дек 2010 : 		 ROB ZOMBIE запустил свою линию кофе

12 окт 2010 : 		 ROB ZOMBIE в новой игре

4 окт 2010 : 		 Новый сборник ROB'a ZOMBIE

21 сен 2010 : 		 Новая песня ROB'a ZOMBIE

21 авг 2010 : 		 Видео с выступления ROB'a ZOMBIE

8 авг 2010 : 		 ROB ZOMBIE: «Между мной и OZZY всё хорошо»

27 июл 2010 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

29 апр 2010 : 		 ROB ZOMBIE представил 'The Mix Massacre'

14 янв 2010 : 		 ROB ZOMBIE снимет эпизод CSI Miami

22 дек 2009 : 		 Детали лимитированного издания от ROB'а ZOMBIE

22 дек 2009 : 		 ROB ZOMBIE покинул свой старый лейбл

28 ноя 2009 : 		 Дата выхода нового альбома ROB ZOMBIE

30 окт 2009 : 		 ROB ZOMBIE объяснил задержку с выходом альбома

19 окт 2009 : 		 Выход нового альбома ROB'а ZOMBIE перенесен на 2010 год

16 окт 2009 : 		 ROB ZOMBIE: «Новый альбом — отличный преемник "Hellbilly Deluxe"»

9 окт 2009 : 		 ROB ZOMBIE продолжит выпускать музыку, но, скорее всего, не на дисках

5 окт 2009 : 		 Две новые песни ROB'а ZOMBIE

29 сен 2009 : 		 Выход нового альбома ROB'а ZOMBIE отложен

23 сен 2009 : 		 Обложка нового альбома ROB ZOMBIE

17 сен 2009 : 		 Трек-лист нового альбома'a ROB ZOMBIE

26 май 2008 : 		 Последние новости о новом альбоме ROB ZOMBIE

13 авг 2007 : 		 Доступна обложка концертного альбома ROB'a ZOMBIE

7 авг 2007 : 		 Концертный альбом от ROB'a ZOMBIE

9 апр 2007 : 		 Доступен трейлер к новому фильму ROB'a ZOMBIE

3 авг 2006 : 		 ROB ZOMBIE готовит ремейк фильма "Halloween"

29 май 2006 : 		 Видеоклип ROB ZOMBIE 'American Witch' в сети

9 сен 2002 : 		 Паук Rob Zombie

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|||| 26 ноя 2017

Выпущены фигурки ROB ZOMBIE

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KnuckleBonz принимают предзаказы на фигурки Rob Zombie Iconz Statue. Всего их изготовлено 1 965 штук. Заказать фигурку можно здесь. В свободной продаже изделие появится в феврале/марте 2018 года.

ROB ZOMBIE - Rock Iconz Statue Available For Pre-Order; Video Preview




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