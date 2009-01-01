Фраза, имя группы
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Умер Малькольм Янг (AC/DC)
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IRON MAIDEN начнут с Эстонии
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Новая песня MACHINE HEAD
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BILL WARD попал в больницу
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все новости группы
Rob Zombie
26 ноя 2017
:
Выпущены фигурки ROB ZOMBIE
27 окт 2017
:
ROB ZOMBIE снимает новый фильм
2 авг 2017
:
ROB ZOMBIE начал работу над альбомом
22 июн 2017
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
12 июн 2017
:
ROB ZOMBIE начнет запись летом
10 июн 2017
:
ROB ZOMBIE на CAA
23 май 2017
:
ROB ZOMBIE исполняет WHITE ZOMBIE
23 фев 2017
:
ROB ZOMBIE озвучил персонажа "Стражей Галактики 2"
16 ноя 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
28 окт 2016
:
'31' от ROB'a ZOMBIE выйдет зимой
11 окт 2016
:
ROB ZOMBIE: «Мы быстро помирились с Джоном»
30 сен 2016
:
ROB ZOMBIE помирился с JOHN'ом CARPENTER'ом
17 сен 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
9 сен 2016
:
ROB ZOMBIE купил дом за 2,5 миллиона долларов
1 сен 2016
:
Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE
21 июл 2016
:
Американский военный пенсионер исполнил песню ROB'a ZOMBIE
23 июн 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
15 июн 2016
:
Чего боится ROB ZOMBIE?
14 июн 2016
:
Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE
13 июн 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
19 май 2016
:
ROB ZOMBIE боится стать скучным
16 май 2016
:
ROB ZOMBIE о выступлении BABYMETAL
12 май 2016
:
ROB ZOMBIE защитил BABYMETAL от нападок своих поклонников
13 апр 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
7 апр 2016
:
ROB ZOMBIE рассуждает о ситуации с вокалистом AC/DC
25 мар 2016
:
Новый фильм ROB ZOMBIE выйдет в сентябре
19 мар 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
19 мар 2016
:
Новая песня ROB ZOMBIE
26 фев 2016
:
Видео с текстом от ROB ZOMBIE
10 фев 2016
:
ROB ZOMBIE отвечает на вопросы
28 янв 2016
:
Новая песня ROB ZOMBIE
11 янв 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома ROB ZOMBIE
22 дек 2015
:
Трейлер нового альбома ROB'a ZOMBIE
24 ноя 2015
:
Премьера фильма ROB ZOMBIE пройдет в январе
1 ноя 2015
:
GLENN DANZIG присоединился на сцене к ROB ZOMBIE
14 окт 2015
:
Оформление нового пинболл-аппарата ROB'а ZOMBIE
13 авг 2015
:
ROB ZOMBIE о борьбе с троллями
11 авг 2015
:
Новый альбом ROB ZOMBIE может выйти в марте
11 авг 2015
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
19 июн 2015
:
ROB ZOMBIE получит награду
19 июн 2015
:
ROB ZOMBIE снимет фильм о Граучо Марксе
19 май 2015
:
Колыбельные от ROB ZOMBIE
3 апр 2015
:
ROB ZOMBIE нашел распространителя нового фильма
21 фев 2015
:
Концертный трек ROB ZOMBIE
22 янв 2015
:
ROB ZOMBIE завершил сведение
2 янв 2015
:
ROB ZOMBIE выпустит новый концертный альбом
16 дек 2014
:
ROB ZOMBIE: "Мне наплевать на нелегальные скачивания!"
15 сен 2014
:
ROB ZOMBIE заявил, что новый альбом станет его «лучшей записью»
4 авг 2014
:
ROB ZOMBIE собирает деньги на фильм
30 июл 2014
:
ROB ZOMBIE перепишет французскую революцию для "Assassin's Creed"
28 июл 2014
:
ROB ZOMBIE: «У меня не было выбора»
21 июл 2014
:
ROB ZOMBIE отменил шоу после двух песен
7 июл 2014
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
29 июн 2014
:
Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к ROB ZOMBIE
10 июн 2014
:
Профессиональное видео c выступления ROB ZOMBIE
19 май 2014
:
ROB ZOMBIE надеется завершить работу над альбомом в июле
1 май 2014
:
ROB ZOMBIE исполняет METALLICA
18 апр 2014
:
ROB ZOMBIE уже работает над альбомом
17 апр 2014
:
Трейлер нового DVD ROB ZOMBIE
7 мар 2014
:
Новый DVD ROB ZOMBIE выйдет с фотокнигой
27 фев 2014
:
Трек-лист нового DVD ROB ZOMBIE
27 фев 2014
:
ROB ZOMBIE через фильм о хоккее пришел к новому ужастику
25 фев 2014
:
Обложка нового DVD ROB ZOMBIE
14 фев 2014
:
Первый взгляд на новый DVD ROB ZOMBIE
22 янв 2014
:
ROB ZOMBIE продал дом в Калифорнии
14 ноя 2013
:
Музыканты KORN присоединились на сцене к ROB ZOMBIE
4 ноя 2013
:
ROB ZOMBIE в 'Jimmy Kimmel Live!'
31 окт 2013
:
Новое видео ROB ZOMBIE
30 июл 2013
:
ROB ZOMBIE: "Шоу в Хьюстоне и Далласе будут сняты для DVD"
25 июл 2013
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
22 июл 2013
:
ROB ZOMBIE планирует выпуск DVD
18 июл 2013
:
Видео с текстом к кавер-версии GRAND FUNK RAILROAD от ROB ZOMBIE
4 июл 2013
:
Видео всего выступления ROB ZOMBIE
3 июл 2013
:
Фильм ROB'a ZOMBIE'a выйдет на DVD в сентябре
21 май 2013
:
ROB ZOMBIE о кончине бывшего барабанщика WHITE ZOMBIE
2 май 2013
:
'Classic Album Collection' ROB ZOMBIE выйдет в мае
24 апр 2013
:
ROB ZOMBIE и JOHN 5 "окунулись в блэк-металл"
23 апр 2013
:
Фрагмент новой песни ROB ZOMBIE
12 апр 2013
:
Фрагмент нового фильма ROB ZOMBIE
8 апр 2013
:
Новое видео ROB ZOMBIE
22 мар 2013
:
Фрагмент нового фильма ROB ZOMBIE
22 мар 2013
:
Видео с текстом от ROB ZOMBIE
8 мар 2013
:
Детали саундтрека ROB ZOMBIE
27 фев 2013
:
Новый альбом ROB ZOMBIE выйдет на виниле
24 фев 2013
:
Новая песня ROB ZOMBIE
24 фев 2013
:
JOHN 5 снялся в новом фильме ROB'а ZOMBIE
23 фев 2013
:
Трек-лист нового альбома ROB ZOMBIE
13 фев 2013
:
Фрагмент нового трека ROB ZOMBIE
5 фев 2013
:
Трейлер нового фильма ROB'a ZOMBIE
4 фев 2013
:
В новый альбом ROB ZOMBIE войдет кавер-версия GRAND FUNK RAILROAD
31 янв 2013
:
ROB ZOMBIE выпустит новый альбом в апреле
8 ноя 2012
:
Награда ROB ZOMBIE
25 окт 2012
:
ROB ZOMBIE говорит, что новый альбом "особенный"
14 окт 2012
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
4 окт 2012
:
Трейлер нового фильма ROB'a ZOMBIE
21 июн 2012
:
ROB ZOMBIE снимет фильм о хоккейной команде
15 июн 2012
:
ROB ZOMBIE нанял продюсера BOB'а MARLETTE для работы над новым альбомом
10 июн 2012
:
ROB ZOMBIE не закончил работы над фильмом "The Lords Of Salem"
20 апр 2012
:
ROB ZOMBIE создает комедийный сериал
22 апр 2011
:
ROB ZOMBIE представил ударника
24 мар 2011
:
Кукла-вуду от ROB'a ZOMBIE
30 дек 2010
:
ROB ZOMBIE запустил свою линию кофе
12 окт 2010
:
ROB ZOMBIE в новой игре
4 окт 2010
:
Новый сборник ROB'a ZOMBIE
21 сен 2010
:
Новая песня ROB'a ZOMBIE
21 авг 2010
:
Видео с выступления ROB'a ZOMBIE
8 авг 2010
:
ROB ZOMBIE: «Между мной и OZZY всё хорошо»
27 июл 2010
:
Новое видео ROB ZOMBIE
29 апр 2010
:
ROB ZOMBIE представил 'The Mix Massacre'
14 янв 2010
:
ROB ZOMBIE снимет эпизод CSI Miami
22 дек 2009
:
Детали лимитированного издания от ROB'а ZOMBIE
22 дек 2009
:
ROB ZOMBIE покинул свой старый лейбл
28 ноя 2009
:
Дата выхода нового альбома ROB ZOMBIE
30 окт 2009
:
ROB ZOMBIE объяснил задержку с выходом альбома
19 окт 2009
:
Выход нового альбома ROB'а ZOMBIE перенесен на 2010 год
16 окт 2009
:
ROB ZOMBIE: «Новый альбом — отличный преемник "Hellbilly Deluxe"»
9 окт 2009
:
ROB ZOMBIE продолжит выпускать музыку, но, скорее всего, не на дисках
5 окт 2009
:
Две новые песни ROB'а ZOMBIE
29 сен 2009
:
Выход нового альбома ROB'а ZOMBIE отложен
23 сен 2009
:
Обложка нового альбома ROB ZOMBIE
17 сен 2009
:
Трек-лист нового альбома'a ROB ZOMBIE
26 май 2008
:
Последние новости о новом альбоме ROB ZOMBIE
13 авг 2007
:
Доступна обложка концертного альбома ROB'a ZOMBIE
7 авг 2007
:
Концертный альбом от ROB'a ZOMBIE
9 апр 2007
:
Доступен трейлер к новому фильму ROB'a ZOMBIE
3 авг 2006
:
ROB ZOMBIE готовит ремейк фильма "Halloween"
29 май 2006
:
Видеоклип ROB ZOMBIE 'American Witch' в сети
9 сен 2002
:
Паук Rob Zombie
26 ноя 2017
Выпущены фигурки
ROB ZOMBIE
KnuckleBonz принимают предзаказы на фигурки Rob Zombie Iconz Statue. Всего их изготовлено 1 965 штук. Заказать фигурку можно
здесь
. В свободной продаже изделие появится в феврале/марте 2018 года.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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