26 ноя 2017



Саундтрек, записанный клавишником ZOMBI , доступен для прослушивания Steve Moore, клавишник ZOMBI, записал музыку к фильму "Mayhem". Саундтрек вышел на CD/2xLP и в цифровом виде на Relapse Records, а послушать его можно ниже.



Трек-лист:



“Welcome To TSC”

“Thank God For Coffee”

“9 O’Clock”

“Drop Of Water”

“Deep Shit”

“File 45A”

“We Are Brave”

“Thumbs Turned”

“The Reaper”

“ID-7”

“Dead Inside”

“The Bull”

“Loophole”

“Two Pepperoni Pizzas”

“Time To Worok”

“Wednesdays”

“Extreme Measures”

“On The Count Of…”

“Nevil Reed”

“Allergies”

“Make Your Move”

“Showdown”

“Can We Talk”

“Negotiations Have Ended”

“No More Bullshit”

“Fuck This Place”

“Up To 11”

“So What Now”

“Irene Smythe”

“Level 3”

“Bullets Are For Cowards”

“You Belong Here”

“Surrender”

“Mine’s Bigger”

“The King Falls”











